Balıkesir'de deprem paniği! AFAD'dan açıklama geldi

Deprem fırtınasına tutulan Balıkesir'de gece yarısı bir sarsıntı daha meydana geldi.

BALIKESİR DEPREMLE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1989486130559942735

AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.