Balıkesir'de deprem paniği! AFAD'dan açıklama geldi

Deprem fırtınasına tutulan Balıkesir'de gece yarısı bir sarsıntı daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
https://x.com/DepremDairesi/status/1989486130559942735
AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.