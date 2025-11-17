Menü Kapat
Zonguldak'taki düğün yemeği "tavuk döner" yiyen 8 kişi hastanelik oldu!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen bir düğün töreni sonrasında, ikram edilen yemekten yiyen 8 davetli gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Düğünde dağıtılan tavuk döneri tüketen davetlilerin rahatsızlandığı belirlendi.

IHA
17.11.2025
17.11.2025
Öğle saatlerinde gerçekleşen yemeğinin ardından, davetlilerden bazıları baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine 8 kişi, Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Zonguldak'taki düğün yemeği "tavuk döner" yiyen 8 kişi hastanelik oldu!

YEDİKLERİ YEMEK ZEHİİRLENMEYE YOL AÇTI

yapılan muayene ve tetkikler sonucunda 8 kişinin de yedikleri yemekten dolayı zehirlendiği tespit edildi.

Zonguldak'taki düğün yemeği "tavuk döner" yiyen 8 kişi hastanelik oldu!

Tedavileri tamamlanan vatandaşların bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

