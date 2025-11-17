Zonguldak'taki düğün yemeği "tavuk döner" yiyen 8 kişi hastanelik oldu!

Öğle saatlerinde gerçekleşen düğün yemeğinin ardından, davetlilerden bazıları baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

YEDİKLERİ YEMEK ZEHİİRLENMEYE YOL AÇTI

Hastane yapılan muayene ve tetkikler sonucunda 8 kişinin de yedikleri yemekten dolayı zehirlendiği tespit edildi.

Tedavileri tamamlanan vatandaşların bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.