Zonguldak'taki düğün yemeği "tavuk döner" yiyen 8 kişi hastanelik oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Öğle saatlerinde gerçekleşen düğün yemeğinin ardından, davetlilerden bazıları baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastane yapılan muayene ve tetkikler sonucunda 8 kişinin de yedikleri yemekten dolayı zehirlendiği tespit edildi.
Tedavileri tamamlanan vatandaşların bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.