Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da gıda zehirlenmesi alarmı! Son durumu İl Sağlık Müdürü duyurdu

İstanbul'da bir aileyi yıkan gıda zehirlenmesi vakası sonrası alarma geçildi. İstanbul genelinde gıda zehirlenmesi ve bulaşıcı hastalık vakalarında son duruma ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 23:10

'da vakası sonrası denetimler sıklaştırıldı. İl genelinde zehirlenme ve bulaşıcı hastalık vakalarının arttığı endişeleri sonrası İl Müdürlüğü son durumu duyurdu.

İstanbul'da gıda zehirlenmesi alarmı! Son durumu İl Sağlık Müdürü duyurdu

BİR AİLEYİ YIKAN OLAY

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin ölümündeki gizem hala aydınlatılamadı. Kumpir, midye, kokoreç, tantuni gibi gıdalar tüketen aile bir süre sonra rahatsızlanmış anne ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Baba ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

İstanbul'da gıda zehirlenmesi alarmı! Son durumu İl Sağlık Müdürü duyurdu

İSTANBUL'DA ZEHİRLENME VAKALARI ARTTI MI?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul’daki gıda zehirlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama İl Sağlık Müdürü Güner, "Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır. Hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gıda zehirlenmesi alarmı! Son durumu İl Sağlık Müdürü duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gıda zehirlenmesi 3 can aldı! Uzmanlardan kritik uyarı geldi: 'Sakın...'
Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesinin ilk otopsi sonucu çıktı
ETİKETLER
#Sağlık
#istanbul
#gıda zehirlenmesi
#Bulaşıcı Hastalıklar
#Böcek Ailesi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.