14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesinin ilk otopsi sonucu çıktı

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin ölümündeki sır perdesi aralanmadı. Ortaköy'de kumpir ve midye yiyen aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Böcek ailesinden anne ve iki çocuk yaşamını yitirdi, babanın tedavisi hala sürüyor. Ölüm sebebine ilişkin yapılan soruşturmada otopsiden ilk sonuç geldi.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 21:42

Türkiye 'a tatile gelen ve sokak lezzetleri olarak bilinen kumpir, , tantuni ve kokoreç yedikten sonra zehirlenen Böcek ailesini konuşuyor. Bir ailenin dağıldığı olayda soruşturma devam ederken ilk otopsi sonucu medyaya sızdı.

Fatih'te, ailece şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk ve annelerinin cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesine ulaştı.

Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesinin ilk otopsi sonucu çıktı

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Alınan bilgiye göre, dün iki kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı.

Otopsi sonucunda çocuklarda harici muayenelerinde ölüme neden olacak travmatik bulgu, midede kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği öğrenildi.

Öte yandan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi için yapılan otopsi sonucundaki harici muayenesinde ölüme neden olacak travmatik bulgu ve mide duvarında ülsere alanlar ve yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirlendi.

Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesinin ilk otopsi sonucu çıktı

ÖLÜM SEBEBİNDE KANAATE VARILAMADI

Yapılan otopsi sonucunda anne ve çocukların sebebi hakkında bir kanaate varılamadığı öğrenildi.

Otopside anne ve çocuklardan histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler alındığı, örneklerin analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kanaat belirtileceği ifade edildi.

Baba Servet Böcek'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesinin ilk otopsi sonucu çıktı

OLAY NASIL YAŞANDI?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesinin ilk otopsi sonucu çıktı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ailenin yemek yediği, mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anne ve çocuklarının cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınmıştı.

