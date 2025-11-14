Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Midye ve kumpir faciasında yeni gelişme! Anne de hayatını kaybetti

Fatih’te otelde konaklayan aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yedikleri yemekten zehirlenen çocuklar Kadir Muhammet ve Masal Böcek dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem Böcek'in de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 10:41

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesi, kaldıkları otelde gece saatlerinde fenalaştı. şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişilik aileden iki küçük çocuk dün hayatını kaybederken, yoğun bakımda tedavi gören anne Çiğdem Böcek de bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Midye ve kumpir faciasında yeni gelişme! Anne de hayatını kaybetti

ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan Böcek ailesinin 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Böcek kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Anne Çiğdem Böcek ise bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek’in entübe edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Midye ve kumpir faciasında yeni gelişme! Anne de hayatını kaybetti

"TÜM TEDBİRLERİ EKSİKSİZ UYGULAYACAK"

Beşiktaş Belediyesi, restoranın mühürlendiğini belirterek, ailenin yemek için gittikleri restoran bu akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından Zabıta Amirliğince belediyenin ilgili birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlendi. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce numuneler alındığı, hijyen şartlarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı yönünde yazılı bir açıklama yaptı. Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kumpir ve midye ölüm saçtı! Alman ailede çocuklar öldü anne ve baba yoğun bakımda
ETİKETLER
#ölüm
#zehirlenme
#hastalık
#aile
#ortaköy
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.