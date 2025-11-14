Midye ve kumpir faciasında yeni gelişme! Anne de hayatını kaybetti

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesi, kaldıkları otelde gece saatlerinde fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişilik aileden iki küçük çocuk dün hayatını kaybederken, yoğun bakımda tedavi gören anne Çiğdem Böcek de bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan Böcek ailesinin 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Böcek kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Anne Çiğdem Böcek ise bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek’in entübe edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

"TÜM TEDBİRLERİ EKSİKSİZ UYGULAYACAK"

Beşiktaş Belediyesi, restoranın mühürlendiğini belirterek, ailenin yemek için gittikleri restoran bu akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğince belediyenin ilgili birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlendi. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce numuneler alındığı, hijyen şartlarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı yönünde yazılı bir açıklama yaptı. Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır" ifadelerine yer verdi.