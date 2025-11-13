Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kumpir ve midye ölüm saçtı! Alman ailede çocuklar öldü anne ve baba yoğun bakımda

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Türk asıllı Alman aile gıda zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 ve 6 yaşındaki çocuklar yaşamını yitirirken anne ve babanın yoğum bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan ailenin Ortaköy'de bulunan seyyar satıcılardan aldıkları kumpir ve midyeden dolayı zehirlenmiş olabilecekleri düşünülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 17:38

Dün gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana gelen olayda, tatil için Almanya'dan 'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlandı. görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kumpir ve midye ölüm saçtı! Alman ailede çocuklar öldü anne ve baba yoğun bakımda

ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Fenalaşan aile bireyleri ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar Kadir ve Masal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Çiğdem Böcek'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, Baba Servet Böcek entübe edildiği öğrenildi.

Kumpir ve midye ölüm saçtı! Alman ailede çocuklar öldü anne ve baba yoğun bakımda

KUMPİR VE MİDYE YEDİLER

İddiaya göre olayla ilgili yapılan ilk çalışmalarda aile bireylerinin Beşiktaş Ortaköy'de seyyar satıcıdan kumpir ve midye yediği, daha sonra da bir restoranda yemek yediği öğrenildi. Polis ekipleri, zehirlenmenin kaynağının belirlenmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde inceleme başlattı.

Kumpir ve midye ölüm saçtı! Alman ailede çocuklar öldü anne ve baba yoğun bakımda

TABURCU EDİLEREK OTELE GÖNDERİLDİ İDDİASI

Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği ve uygulanan tedavi sonrası taburcu edilerek ailenin otele geri döndüğü iddia edildi. Saatler sonra otelde kaldıkları odada anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı ve sonrasında çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kumpir ve midye ölüm saçtı! Alman ailede çocuklar öldü anne ve baba yoğun bakımda

OTELİN KAMERALARI İNCELEME ALTINA ALINDI

Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını incelemeye alarak otel çalışanlarının ifadesine başvurdu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kumpir ve midye ölüm saçtı! Alman ailede çocuklar öldü anne ve baba yoğun bakımda

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ANNE BABANIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen ve midye yedikten sonra zehirlenen Böcek ailesinin durumuna ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Ailenin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyor; tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kumpirden zehirlenip yaşamını yitirmişti! İşletmeciye istenen ceza belli oldu
Salmonella nedir, nasıl bulaşır? İzmir’de kumpir yiyen kadının ölümüne sebep oldu
ETİKETLER
#istanbul
#otel
#zehirlenme
#mide bulantısı
#Beslenme Zehirlenmesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.