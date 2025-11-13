Kumpir ve midye ölüm saçtı! Alman ailede çocuklar öldü anne ve baba yoğun bakımda

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dün gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana gelen olayda, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlandı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar Kadir ve Masal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Çiğdem Böcek'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, Baba Servet Böcek entübe edildiği öğrenildi.
İddiaya göre olayla ilgili yapılan ilk çalışmalarda aile bireylerinin Beşiktaş Ortaköy'de seyyar satıcıdan kumpir ve midye yediği, daha sonra da bir restoranda yemek yediği öğrenildi. Polis ekipleri, zehirlenmenin kaynağının belirlenmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde inceleme başlattı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği ve uygulanan tedavi sonrası taburcu edilerek ailenin otele geri döndüğü iddia edildi. Saatler sonra otelde kaldıkları odada anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı ve sonrasında çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını incelemeye alarak otel çalışanlarının ifadesine başvurdu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen ve midye yedikten sonra zehirlenen Böcek ailesinin durumuna ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Ailenin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyor; tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.