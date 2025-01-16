Salmonella nedir, nasıl bulaşır? İzmir’de kumpir yiyen kadının ölümüne sebep oldu

16 Ocak 2025 21:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:49

İzmir'de yediği kumpirin ardından rahatsızlanan ve hayatını kaybeden vatandaşın ardından yiyeceklerde salmonella virüsüne rastlanması salmonellanın yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

Kinder ürünleri, kavun, et derken bu kez yumurtalar toplatıldı! Salmonella bakterisi yeniden patlak verdi

Kinder ürünleri, kavun, et derken bu kez yumurtalar toplatıldı! Salmonella bakterisi yeniden patlak verdi

Et ve Süt Kurumu salmonella içeren Ukrayna etlerini ne yaptığını açıkladı

Et ve Süt Kurumu salmonella içeren Ukrayna etlerini ne yaptığını açıkladı

Salmonella​ bakterileri iki ana grupta incelenir, insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyonlara neden olan Salmonella Enterica ve Tifo hastalığına neden olan Salmonella Typhi.

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

Yetersiz pişirilmiş et, yumurta​, süt ve süt ürünleri, özellikle çiğ sebzeler, meyveler ve deniz ürünlerinden bulaşabilir.

Evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve çiftlik hayvanları Salmonella taşıyabilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Enfeksiyonun belirtileri genellikle enfekte gıdanın tüketilmesinden 6-72 saat sonra ortaya çıkar ve şunları içerir:

Karın ağrısı

İshal (kanlı olabilir)

Ateş

Bulantı ve kusma

Baş ağrısı

Kas ağrıları

Belirtiler genellikle birkaç gün ila bir hafta sürer.