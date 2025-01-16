Salmonella nedir, nasıl bulaşır? İzmir’de kumpir yiyen kadının ölümüne sebep oldu
İzmir'de yediği kumpirin ardından rahatsızlanan ve hayatını kaybeden vatandaşın ardından yiyeceklerde salmonella virüsüne rastlanması salmonellanın yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.
Salmonella bakterileri iki ana grupta incelenir, insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyonlara neden olan Salmonella Enterica ve Tifo hastalığına neden olan Salmonella Typhi.
SALMONELLA NASIL BULAŞIR?
Yetersiz pişirilmiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri, özellikle çiğ sebzeler, meyveler ve deniz ürünlerinden bulaşabilir.
Evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve çiftlik hayvanları Salmonella taşıyabilir.
SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Enfeksiyonun belirtileri genellikle enfekte gıdanın tüketilmesinden 6-72 saat sonra ortaya çıkar ve şunları içerir:
Karın ağrısı
İshal (kanlı olabilir)
Ateş
Bulantı ve kusma
Baş ağrısı
Kas ağrıları
Belirtiler genellikle birkaç gün ila bir hafta sürer.