Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Salmonella nedir, nasıl bulaşır? İzmir’de kumpir yiyen kadının ölümüne sebep oldu

Salmonella nedir, nasıl bulaşır? İzmir’de kumpir yiyen kadının ölümüne sebep oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Ocak 2025 21:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:49
Salmonella nedir, nasıl bulaşır? İzmir’de kumpir yiyen kadının ölümüne sebep oldu

İzmir'de yediği kumpirin ardından rahatsızlanan ve hayatını kaybeden vatandaşın ardından yiyeceklerde salmonella virüsüne rastlanması salmonellanın yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

Salmonella​ bakterileri iki ana grupta incelenir, insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyonlara neden olan Salmonella Enterica ve Tifo hastalığına neden olan Salmonella Typhi.

Salmonella nedir, nasıl bulaşır? İzmir’de kumpir yiyen kadının ölümüne sebep oldu - 1. Resim

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

Yetersiz pişirilmiş et, yumurta​, süt ve süt ürünleri, özellikle çiğ sebzeler, meyveler ve deniz ürünlerinden bulaşabilir.

Evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve çiftlik hayvanları Salmonella taşıyabilir.

Salmonella nedir, nasıl bulaşır? İzmir’de kumpir yiyen kadının ölümüne sebep oldu - 2. Resim

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Enfeksiyonun belirtileri genellikle enfekte gıdanın tüketilmesinden 6-72 saat sonra ortaya çıkar ve şunları içerir:

Karın ağrısı

İshal (kanlı olabilir)

Ateş

Bulantı ve kusma

Baş ağrısı

Kas ağrıları

Belirtiler genellikle birkaç gün ila bir hafta sürer.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
salmonellayumurta

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...