 Şenay Yurtalan

Kardeşlerini döven babasını bıçakladı! Üniversite öğrencisi genç kız mahkemede serbest bırakıldı

Samsun’da üniversite öğrencisi genç kız, eve alkollü gelerek kardeşlerine şiddet uygulayan babasını bıçakladı. Genç kız çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşlerini döven babasını bıçakladı! Üniversite öğrencisi genç kız mahkemede serbest bırakıldı
13.11.2025
13.11.2025
’da gece geç saatlere kadar dışarıda alkol alan A.S. eve geldikten sonra da içmeye devam etti. Evde taşkınlık yapan şahsın 28 yıllık eşi kocasını sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sarhoş adamın oğlu D.S., gelen seslerle uyanınca babasıyla tartışmaya başladı. A.S., oğluna yumrukla saldırınca, D.S. de babasına karşılık verdi, araya anne H.S. ve diğer çocuklar girdi.

EŞİ VE KIZLARINA DA SALDIRDI

Sarhoş A.S.'nin eşi ve kızlarına da saldırmasının ardından olaya müdahale eden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi H.S., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan A.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan genç kız, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşlerini döven babasını bıçakladı! Üniversite öğrencisi genç kız mahkemede serbest bırakıldı
#samsun
#cinayet
#aile içi şiddet
#Alkol Zehirlenmesi
#Yasaklı_İlişkiler
#Yaşam
