Kardeşlerini döven babasını bıçakladı! Üniversite öğrencisi genç kız mahkemede serbest bırakıldı

Samsun’da gece geç saatlere kadar dışarıda alkol alan A.S. eve geldikten sonra da içmeye devam etti. Evde taşkınlık yapan şahsın 28 yıllık eşi kocasını sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sarhoş adamın oğlu D.S., gelen seslerle uyanınca babasıyla tartışmaya başladı. A.S., oğluna yumrukla saldırınca, D.S. de babasına karşılık verdi, araya anne H.S. ve diğer çocuklar girdi.

EŞİ VE KIZLARINA DA SALDIRDI

Sarhoş A.S.'nin eşi ve kızlarına da saldırmasının ardından olaya müdahale eden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi H.S., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan A.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan genç kız, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.