Kadına önce yumruk attı ardından bıçakla saldırdı! Alanya'da dehşet anları kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen bir kadın, karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahısla karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs, kadına önce yumrukla saldırdı. Ardından elindeki bıçakla kadının vücuduna bıçak salladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.