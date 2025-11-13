Menü Kapat
Görüntüler dehşete düşürdü! Başakşehir'de aileyi yok eden kaza

İstanbul'da feci kazada aynı aileden anne ve oğlu hayatını feci şekilde kaybetti. Aynı araç bulunan diğer oğul ise ağır yaralandı. ŞErit değiştiren araç yüzünden yaşanan kazada savaş meydanına dönen olay yeri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenleri deheşete düşürdü.

IHA
13.11.2025
13.11.2025
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, yaşanan elim kazada ortaya çıkan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Edinilen bilgiye göre, 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.

Görüntüler dehşete düşürdü! Başakşehir'de aileyi yok eden kaza

ANNE OĞUL ÖLDÜ KÜÇÜK KARDEŞ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan 3 kişiden 21 yaşındaki Yunus Gayrinal ve 47 yaşındaki Gönül Gayrinal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişi Y.G. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler dehşete düşürdü! Başakşehir'de aileyi yok eden kaza

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Görüntüler dehşete düşürdü! Başakşehir'de aileyi yok eden kaza

"KATLİAM GİBİ BİR KAZA"

Kazada yakınlarını kaybeden Şahin Gayrinal, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Olay sabah 09.00 sıralarında yaşandı. Araçta Yunus Gayrinal, Gönül Gayrinal ve Y.G. vardı. Aracı Yunus kullanıyordu. Katliam gibi bir olmuş. Karşı taraftan gelen araç onların yoluna geçti, çarpışma orada gerçekleşti. Yunus ve Gönül'ü kaybettik. Y.G. hâlâ hastanede, çok şükür hayati tehlikesi yok. Bu kaza bizi perişan etti, bir aileyi yok etti. Gönül'ün iki küçük kızı var, biri 12, biri 7 yaşında. Hastanede ‘Annem öldü mü, gelmeyecek mi?' diye sordular. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz."

Görüntüler dehşete düşürdü! Başakşehir'de aileyi yok eden kaza

Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün gözaltında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatıldı.

Görüntüler dehşete düşürdü! Başakşehir'de aileyi yok eden kaza
ETİKETLER
#başakşehir
#kaza
#trafik kazası
#ölüm
#yaralanma
#soruşturma
#gözaltı
#Yaşam
