Akıllara durgunluk veren savunma! 'Küçük olduğu için çarptım'

Nevşehir'de önündeki elektrikli otomobile çarpan Cengiz K.'nın açıklaması pes dedirtti. Nar Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada Cengiz K. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Zübeyde D.'nin kullandığı elektrikli otomobile arkadan çarptı. Zübeyde D. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın, sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkartılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Cengiz K., "Araç küçük olduğu için çarptım. Büyük olsa çarpmazdım" ifadelerini kullandı.