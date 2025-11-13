Bütün uyarılara rağmen! 5 gün arayla 2 feci kaza kamerada

Amasya Yavuz Acar Caddesi üzerinde bulunan bir yaya yolunda 5 gün arayla 2 feci kaza yaşandı. Yaşanan dehşet anları kameralara yansırken karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Cemal Gül çarpmanın etkisiyle taklalar attığı görüldü. Gül'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. 5 gün sonra yine aynı yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Sema Bağçuvan da kazaya karıştı. Bağçuvan'ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. ‘Öncelik yayanın’ yazılı pano bulunan yaya geçidinin olduğu alandaki kazaları gören vatandaşlardan Abbas Kocur, Memidede mezarlığının altından geçen yolda yaşanan kazalara karşı yayaların ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi. Hasan Karaca da, "Bir hafta içinde ikinci kazayı yaşadık. Bir vatandaşımız öldü, diğeri yaralandı. Burada önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.