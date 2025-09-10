Yaya geçidinde durmayan sürücü, tartıştığı kadını yumrukladı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Strazburg Caddesi'nde bir sürücü, yaya geçidinden geçerken kırmızı ışık ihlali yaptı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, durmayan sürücüye tepki gösterdi. Aracından hızla inerek kadının üzerine yürüyen maganda sürücü, kadını yumruklayarak yere düşürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, maganda sürücü ile yanındaki şahıs gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.