Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ultra zengin iş adamının çılgın planı: Ağır sanayiyi Ay’a taşıyalım

Kasım 13, 2025 11:32
1
Jeff Bezos Ay

Jeff Bezos, dünyanın üzerindeki yükün giderek arttığını söyleyerek fabrikaların ve veri merkezlerinin Ay’a ya da yörüngeye taşınması gerektiğini savundu.

2

Amazon’un kurucusu ve Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos, teknoloji ile çevre arasındaki hassas dengenin bozulduğunu dile getirirken, oldukça iddialı bir öneri ortaya attı. Bezos’a göre gezegen, mevcut tüketim ve üretim modeliyle daha fazla yük kaldıramayacak hale geliyor. Bu yüzden, “Plan B yok, sadece bir Dünya’mız var” diyerek gezegenin benzersizliğine vurgu yaptı.

3

Dünyanın sınırlı kaynaklarının giderek tükendiğini hatırlatan Bezos, çevresel bozulmanın geri dönülmez bir noktaya gelmemesi için bugünden harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle veri merkezlerinin tükettiği enerji miktarının artık “kritik bir risk” oluşturduğunu dile getirdi.

4

UZAYDA VERİ İŞLEME FİKRİ BÜYÜYOR

Aslında uzay tabanlı veri çözümleri teknoloji devlerinin gündeminde yeni bir fikir değil. Google başta olmak üzere birçok şirket, yıllardır yörüngeye taşınmış işlem kapasitesi ve uydu tabanlı veri merkezi projeleri üzerinde çalışıyor. Fakat işin doğrusu, bu projelerin önünde hâlâ ciddi teknik ve ekonomik engeller var. Yani fikir heyecan verici olsa da yol uzun.

5

Bezos ise bu yaklaşımın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Ona göre insanlık, enerji tüketimi ve çevresel maliyeti yüksek teknolojik altyapıları yavaş yavaş Dünya dışına taşımak zorunda.

6

BEZOS’UN HEDEFİ: ÜRETİMİ UZAYA TAŞIMAK

Jeff Bezos’un uzun vadeli vizyonu daha da büyük: ağır sanayiyi tamamen uzaya taşımak. “İnsanlığın yükünü hafifletelim” düşüncesiyle hareket eden Bezos, hem Dünya’nın ekosistemini korumanın hem de uzayda enerji verimliliği açısından yeni fırsatlar yaratmanın mümkün olduğuna inanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.