Ultra zengin iş adamının çılgın planı: Ağır sanayiyi Ay’a taşıyalım

Jeff Bezos, dünyanın üzerindeki yükün giderek arttığını söyleyerek fabrikaların ve veri merkezlerinin Ay’a ya da yörüngeye taşınması gerektiğini savundu.
Amazon’un kurucusu ve Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos, teknoloji ile çevre arasındaki hassas dengenin bozulduğunu dile getirirken, oldukça iddialı bir öneri ortaya attı. Bezos’a göre gezegen, mevcut tüketim ve üretim modeliyle daha fazla yük kaldıramayacak hale geliyor. Bu yüzden, “Plan B yok, sadece bir Dünya’mız var” diyerek gezegenin benzersizliğine vurgu yaptı.
Dünyanın sınırlı kaynaklarının giderek tükendiğini hatırlatan Bezos, çevresel bozulmanın geri dönülmez bir noktaya gelmemesi için bugünden harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle veri merkezlerinin tükettiği enerji miktarının artık “kritik bir risk” oluşturduğunu dile getirdi.
Aslında uzay tabanlı veri çözümleri teknoloji devlerinin gündeminde yeni bir fikir değil. Google başta olmak üzere birçok şirket, yıllardır yörüngeye taşınmış işlem kapasitesi ve uydu tabanlı veri merkezi projeleri üzerinde çalışıyor. Fakat işin doğrusu, bu projelerin önünde hâlâ ciddi teknik ve ekonomik engeller var. Yani fikir heyecan verici olsa da yol uzun.
Bezos ise bu yaklaşımın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Ona göre insanlık, enerji tüketimi ve çevresel maliyeti yüksek teknolojik altyapıları yavaş yavaş Dünya dışına taşımak zorunda.
Jeff Bezos’un uzun vadeli vizyonu daha da büyük: ağır sanayiyi tamamen uzaya taşımak. “İnsanlığın yükünü hafifletelim” düşüncesiyle hareket eden Bezos, hem Dünya’nın ekosistemini korumanın hem de uzayda enerji verimliliği açısından yeni fırsatlar yaratmanın mümkün olduğuna inanıyor.