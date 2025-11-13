Ultra zengin iş adamının çılgın planı: Ağır sanayiyi Ay’a taşıyalım

UZAYDA VERİ İŞLEME FİKRİ BÜYÜYOR

Aslında uzay tabanlı veri çözümleri teknoloji devlerinin gündeminde yeni bir fikir değil. Google başta olmak üzere birçok şirket, yıllardır yörüngeye taşınmış işlem kapasitesi ve uydu tabanlı veri merkezi projeleri üzerinde çalışıyor. Fakat işin doğrusu, bu projelerin önünde hâlâ ciddi teknik ve ekonomik engeller var. Yani fikir heyecan verici olsa da yol uzun.