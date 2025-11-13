Güney Kore'de pikap dükkana daldı! Ölü ve yaralılar var

Güney Kore'nin Bucheon şehrinde yerel saatle 11.00 sıralarında bir pikap aracın, dükkana ve dükkanın girişindeki yayalara çarptığı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

SÜRÜCÜ PEDALI KARIŞTIRMIŞ OLABİLİR

Polis, kazada pikabın 60'lı yaşlarındaki sürücüsünün aracın pedallarını karıştırması sonucu meydana geldiğini tahmin ederek sürücüyü gözaltına aldı.

İtfaiye yetkilileri de güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisinde olmadığını kaydetti.