Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Eylül ayında tavuk eti üretimi 228 bin 846 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre bir önceki ay 229 bin 965 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 228 bin 846 ton oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜİK açıkladı: Eylül ayında tavuk eti üretimi 228 bin 846 ton oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 11:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, üretimi 228 bin 846 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,9 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 12,7 arttı.

TÜİK açıkladı: Eylül ayında tavuk eti üretimi 228 bin 846 ton oldu

Bir önceki ay 229 bin 965 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 228 bin 846 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 679 milyon 706 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 731 milyon 478 bin adet oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜİK açıkladı: Ekimde konut satışı 2025 yılının zirvesinde
TÜİK açıkladı: Eylül ayında ticari süt işletmelerince 892 bin 886 ton inek sütü toplandı
ETİKETLER
#tarım
#üretim
#hayvancılık
#tavuk eti
#Tavuk Yumurta
#Türkiye İstatistik Kurumu (tüİk)
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.