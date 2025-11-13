Menü Kapat
14°
Ekonomi
TÜİK açıkladı: Ekimde konut satışı 2025 yılının zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Konut Satış İstatistikleri’ne göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (), Ekim ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE YÜZDE 16,2 ARTTI

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Ekimde konut satışı 2025 yılının zirvesinde

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 23 BİN 527 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında artarak 23 bin 527 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,0 oranında artarak 186 bin 20 oldu. Ekim ayında 5 bin 919; Ocak-Ekim döneminde ise 44 bin 490 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Ekimde konut satışı 2025 yılının zirvesinde

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 140 BİN 779 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında azalarak 140 bin 779 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında artarak 1 milyon 107 bin 13 oldu.

TÜİK açıkladı: Ekimde konut satışı 2025 yılının zirvesinde

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 54 BİN 866 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında azalarak 54 bin 866 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 33,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 oranında artarak 397 bin 507 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Ekimde konut satışı 2025 yılının zirvesinde

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 109 BİN 440 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 oranında artarak 109 bin 440 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 66,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artarak 895 bin 526 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Ekimde konut satışı 2025 yılının zirvesinde

YABANCILARA EKİM AYINDA 2 BİN 106 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında azalarak 2 bin 106 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 729 ile Antalya, 725 ile İstanbul ve 192 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında azalarak 17 bin 50 oldu.

TÜİK açıkladı: Ekimde konut satışı 2025 yılının zirvesinde

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 191 ile Almanya ve 172 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

