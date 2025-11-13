Emekli olacaklara kötü haber! Yüzde 78 zam geliyor! Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

Erdursun, borçlanma şartları ve alanları hakkında da detaylı açıklama yaptı.

"1- Doğum borçlanması:

Sigortalı kadının, doğum­dan sonra iki yıllık süreyi geç­memek kaydıyla, üç doğuma ka­dar çalışmadığı ve çocuğunun yaşadığı süreleri kapsar.

Oran %32 olup, 2026’da değiş­meyecek.

Ancak asgari ücret artışıyla tutar yükselecektir.

2- Askerlik borçlanması:

Er, erbaş veya yedek su­bay okulunda geçen süreler borçlanılabilir.

Oran %32’den %45’e çıkacak. Ayrıca Asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak.

3 Aylıksız izin süreleri:

Kamu görevlilerinin per­sonel mevzuatına göre kullan­dıkları aylıksız izinler.

4- Eğitim süreleri:

Sigortalı olmadan dok­tora yapanların veya tıpta uz­manlık eğitimi görenlerin bu sü­releri.

Aynı şekilde avukatlık stajın­da geçen süreler de borçlanıla­bilir.

Oran %32’den %45’e çıkacak.

5- Tutukluluk veya gözaltı süreleri:

Herhangi bir suçtan tutukla­nan veya gözaltına alınıp daha sonra beraat eden kişilerin bu süreleri.

Oran %32’den %45’e çıkacak.

6- Grev ve lokavt süreleri:

Çalışılmayan bu dönem­ler de borçlanma kapsamında­dır.

7- Kısmi süreli (part-time) çalışanların eksik gün­leri:

25 Şubat 2011 sonrası kısmi süreli çalışanların eksik günleri borçlanılabilir.

Eğer bu süreler için genel sağ­lık sigortası primi ödenmiş­se, borçlanma oranı %32 yerine %20 olarak uygulanır.

8- Yurtdışı borçlanması:

Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen çalışma, iş­sizlik veya ev hanımlığı süreleri borçlanılabilir.

Oran zaten %45 olup, 2026’da değişmeyecek.

9- Bağkur ihyası:

Borçlanmadan farklıdır; Bağkur sigortalılığının yeniden canlandırılması anlamına gelir.

2025’te %34,5, 2026 itibarıyla %45 oranı uygulanacak" dedi.

