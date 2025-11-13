Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli olacaklara kötü haber! Yüzde 78 zam geliyor! Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

Kasım 13, 2025 09:24
1
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun

2026 itibarıyla bazı borç­lanma oranları artacak, bazı ka­lemlerde ise mevcut oranlar ko­runacak. Ancak tüm borçlanma­lar asgari ücrete yapılacak zam oranında ayrıca artacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026’e girerken emeklilik, borçlanma, asgari ücret ve zam beklentileri hakkında merak edilenleri anlattı.
 

2
emekli

2026 itibarıyla tüm borçlanma­lar asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak. Bu değişikliğin özellikle prim günü eksik olan sigortalılar açı­sından emeklilik maliyetini doğ­rudan etkileyeceğini belirten Erdursun, emeklilikte prim gün sayısı az olan herkesin SGK’ya bir miktar para vereyim gün alayım şeklin­de borçlanma yapamadığının altını çizdi.

 

3

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu­nu’nun 41’inci maddesi, sigorta­lılara geçmişte sigortasız geçen belirli süreleri “borçlanma” yo­luyla emeklilik primine dahil et­me hakkı tanıyor.
 

4
emeklilik borçlanması

Bu madde kapsamında doğum, askerlik, eğitim, tutukluluk, grev, kısmi çalışma gibi süreler, yazılı talep ve prim ödemesiyle emekliliğe sayılabiliyor.

Borçlanma tutarı, sigortalının kendi belirleyeceği günlük ka­zanç üzerinden hesaplanıyor ve bu kazanç üzerinden %32 ora­nında prim ödeniyor.

Erdursun, 2026 itibarıy­la bu oran bazı borçlan­ma türleri için %45’e çıkarılacağını söyledi.
 

5
borçlanma oranları

Erdursun, borçlanma şartları ve alanları hakkında da detaylı açıklama yaptı.

"1- Doğum borçlanması:
Sigortalı kadının, doğum­dan sonra iki yıllık süreyi geç­memek kaydıyla, üç doğuma ka­dar çalışmadığı ve çocuğunun yaşadığı süreleri kapsar.

Oran %32 olup, 2026’da değiş­meyecek.

Ancak asgari ücret artışıyla tutar yükselecektir.

2- Askerlik borçlanması:
Er, erbaş veya yedek su­bay okulunda geçen süreler borçlanılabilir.

Oran %32’den %45’e çıkacak. Ayrıca Asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak.

3 Aylıksız izin süreleri:

Kamu görevlilerinin per­sonel mevzuatına göre kullan­dıkları aylıksız izinler.

4- Eğitim süreleri:
Sigortalı olmadan dok­tora yapanların veya tıpta uz­manlık eğitimi görenlerin bu sü­releri.

Aynı şekilde avukatlık stajın­da geçen süreler de borçlanıla­bilir.

Oran %32’den %45’e çıkacak.

5- Tutukluluk veya gözaltı süreleri:
Herhangi bir suçtan tutukla­nan veya gözaltına alınıp daha sonra beraat eden kişilerin bu süreleri.

Oran %32’den %45’e çıkacak.

6- Grev ve lokavt süreleri:
Çalışılmayan bu dönem­ler de borçlanma kapsamında­dır.

7- Kısmi süreli (part-time) çalışanların eksik gün­leri:
25 Şubat 2011 sonrası kısmi süreli çalışanların eksik günleri borçlanılabilir.

Eğer bu süreler için genel sağ­lık sigortası primi ödenmiş­se, borçlanma oranı %32 yerine %20 olarak uygulanır.

8- Yurtdışı borçlanması:
Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen çalışma, iş­sizlik veya ev hanımlığı süreleri borçlanılabilir.

Oran zaten %45 olup, 2026’da değişmeyecek.

9- Bağkur ihyası:
Borçlanmadan farklıdır; Bağkur sigortalılığının yeniden canlandırılması anlamına gelir.

2025’te %34,5, 2026 itibarıyla %45 oranı uygulanacak" dedi.
 

6
emeklilik

Erdursun, 2026’da yürürlüğe girecek oran değişikliği, kağıt üzerin­de %13 puanlık artış gibi görün­se de, 
gerçekte borçlanma tutarına etkisi yaklaşık %41 oranında bir maliyet farkı oluşturacağını söyledi.

 

7
Borçlanma tutarları asgari üc­rete

Erdursun, "Borçlanma tutarları asgari üc­rete endeksli olduğu için, bu artış da doğrudan tutara yansıyacak. Bugün 100.000 TL’ye mal olan bir borçlanma, 2026 başında yak­laşık 178.000 TL civarına çıka­cak.  Dolayısıyla, 2025 yılı içinde yapılacak borçlanma başvuru­ları yalnızca zaman değil, yak­laşık %78 maliyet avantajı da sağlayacak" dedi.
 

8
borçlanma veya ihya başvurusu

2025 yılı bitmeden borçlanma veya ihya başvurusunda bulunan sigortalılar, bugünkü oranları sa­bitleyebileceğini belirten Erdursun, Bu sayede 2026’da yürürlüğe girecek yüksek oranlardan etki­lenmeden, daha düşük maliyetle prim ödeme hakkı kazanılabileceğinin altını çizdi.
 

9
ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANLARI

ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANLARI

Merkez Bankası’nın 2025 yılı için açıkladığı enflasyon beklenti­si %31–33 aralığında.

Bu tahmine göre:

-Enflasyon %32 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13,10,

Memur ve memur emeklilerine %19,57 artış yapılacak.

-Enflasyon %33 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13,98,
Memur ve memur emeklilerine %20,49 zam uygulanacak.

Bu oranlara göre, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığı 2025 so­nunda yaklaşık 19.250 TL seviye­sine ulaşacak.
 

10
Asgari ücret

Erdursun, "Asgari ücrette ise %25 civarında artış bekleniyor. Bu durumda as­gari ücret 27.500 TL civarına, kı­dem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına bağlı olarak yak­laşık 64.950 TL seviyesine çıkacak gibi gözüküyor. .Asgari ücret Aralık ayı so­nunda, emekli aylıklarına uygu­lanacak enflasyon farkı ise 2026 Ocak ayında resmi açıklama ile belli olacak" diyerek tüm çalışanları uyardı.

 

11

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.