Emekli olacaklara kötü haber! Yüzde 78 zam geliyor! Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

2026 itibarıyla bazı borçlanma oranları artacak, bazı kalemlerde ise mevcut oranlar korunacak. Ancak tüm borçlanmalar asgari ücrete yapılacak zam oranında ayrıca artacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026’e girerken emeklilik, borçlanma, asgari ücret ve zam beklentileri hakkında merak edilenleri anlattı.
2026 itibarıyla tüm borçlanmalar asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak. Bu değişikliğin özellikle prim günü eksik olan sigortalılar açısından emeklilik maliyetini doğrudan etkileyeceğini belirten Erdursun, emeklilikte prim gün sayısı az olan herkesin SGK’ya bir miktar para vereyim gün alayım şeklinde borçlanma yapamadığının altını çizdi.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41’inci maddesi, sigortalılara geçmişte sigortasız geçen belirli süreleri “borçlanma” yoluyla emeklilik primine dahil etme hakkı tanıyor.
Bu madde kapsamında doğum, askerlik, eğitim, tutukluluk, grev, kısmi çalışma gibi süreler, yazılı talep ve prim ödemesiyle emekliliğe sayılabiliyor.
Borçlanma tutarı, sigortalının kendi belirleyeceği günlük kazanç üzerinden hesaplanıyor ve bu kazanç üzerinden %32 oranında prim ödeniyor.
Erdursun, 2026 itibarıyla bu oran bazı borçlanma türleri için %45’e çıkarılacağını söyledi.
Erdursun, borçlanma şartları ve alanları hakkında da detaylı açıklama yaptı.
"1- Doğum borçlanması:
Sigortalı kadının, doğumdan sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla, üç doğuma kadar çalışmadığı ve çocuğunun yaşadığı süreleri kapsar.
Oran %32 olup, 2026’da değişmeyecek.
Ancak asgari ücret artışıyla tutar yükselecektir.
2- Askerlik borçlanması:
Er, erbaş veya yedek subay okulunda geçen süreler borçlanılabilir.
Oran %32’den %45’e çıkacak. Ayrıca Asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak.
3 Aylıksız izin süreleri:
Kamu görevlilerinin personel mevzuatına göre kullandıkları aylıksız izinler.
4- Eğitim süreleri:
Sigortalı olmadan doktora yapanların veya tıpta uzmanlık eğitimi görenlerin bu süreleri.
Aynı şekilde avukatlık stajında geçen süreler de borçlanılabilir.
Oran %32’den %45’e çıkacak.
5- Tutukluluk veya gözaltı süreleri:
Herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınıp daha sonra beraat eden kişilerin bu süreleri.
Oran %32’den %45’e çıkacak.
6- Grev ve lokavt süreleri:
Çalışılmayan bu dönemler de borçlanma kapsamındadır.
7- Kısmi süreli (part-time) çalışanların eksik günleri:
25 Şubat 2011 sonrası kısmi süreli çalışanların eksik günleri borçlanılabilir.
Eğer bu süreler için genel sağlık sigortası primi ödenmişse, borçlanma oranı %32 yerine %20 olarak uygulanır.
8- Yurtdışı borçlanması:
Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen çalışma, işsizlik veya ev hanımlığı süreleri borçlanılabilir.
Oran zaten %45 olup, 2026’da değişmeyecek.
9- Bağkur ihyası:
Borçlanmadan farklıdır; Bağkur sigortalılığının yeniden canlandırılması anlamına gelir.
2025’te %34,5, 2026 itibarıyla %45 oranı uygulanacak" dedi.
Erdursun, 2026’da yürürlüğe girecek oran değişikliği, kağıt üzerinde %13 puanlık artış gibi görünse de,
gerçekte borçlanma tutarına etkisi yaklaşık %41 oranında bir maliyet farkı oluşturacağını söyledi.
Erdursun, "Borçlanma tutarları asgari ücrete endeksli olduğu için, bu artış da doğrudan tutara yansıyacak. Bugün 100.000 TL’ye mal olan bir borçlanma, 2026 başında yaklaşık 178.000 TL civarına çıkacak. Dolayısıyla, 2025 yılı içinde yapılacak borçlanma başvuruları yalnızca zaman değil, yaklaşık %78 maliyet avantajı da sağlayacak" dedi.
2025 yılı bitmeden borçlanma veya ihya başvurusunda bulunan sigortalılar, bugünkü oranları sabitleyebileceğini belirten Erdursun, Bu sayede 2026’da yürürlüğe girecek yüksek oranlardan etkilenmeden, daha düşük maliyetle prim ödeme hakkı kazanılabileceğinin altını çizdi.
Merkez Bankası’nın 2025 yılı için açıkladığı enflasyon beklentisi %31–33 aralığında.
Bu tahmine göre:
-Enflasyon %32 olursa:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13,10,
Memur ve memur emeklilerine %19,57 artış yapılacak.
-Enflasyon %33 olursa:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13,98,
Memur ve memur emeklilerine %20,49 zam uygulanacak.
Bu oranlara göre, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığı 2025 sonunda yaklaşık 19.250 TL seviyesine ulaşacak.
Erdursun, "Asgari ücrette ise %25 civarında artış bekleniyor. Bu durumda asgari ücret 27.500 TL civarına, kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına bağlı olarak yaklaşık 64.950 TL seviyesine çıkacak gibi gözüküyor. .Asgari ücret Aralık ayı sonunda, emekli aylıklarına uygulanacak enflasyon farkı ise 2026 Ocak ayında resmi açıklama ile belli olacak" diyerek tüm çalışanları uyardı.