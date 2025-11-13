TÜİK açıkladı: Eylül ayında ticari süt işletmelerince 892 bin 886 ton inek sütü toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,5 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,4 azaldı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,6 arttı, ayran üretimi yüzde 8,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,9 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 8,8 arttı.

Bir önceki ay 933 bin 234 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 892 bin 886 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 359 ton olan içme sütü üretimi Eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 138 bin 726 ton olarak gerçekleşti.