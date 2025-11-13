Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Halka arz takviminde yer alan Pasifik Holding halka arzının talep toplama sürecinin başlamasıyla beraber kaç lot vereceği de merak edildi.
12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissede fonun kullanım yerleri arasında %80 Yatırımlar, %10 Finansal borçların ödenmesi ve %10 İşletme sermayesi yer aldı. Buna göre hisse katılım endeksine uygun değil.
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından hissenin kaç lot dağıttığı belli olacak. Olası lot miktarı ise şöyle:
150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL)
250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL)
350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL)
500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL)
700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL)