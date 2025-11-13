Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı

Halka arz takviminde yer alan Pasifik Holding halka arzının talep toplama sürecinin başlamasıyla beraber kaç lot vereceği de merak edildi.

PASİFİK HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissede fonun kullanım yerleri arasında %80 Yatırımlar, %10 Finansal borçların ödenmesi ve %10 İşletme sermayesi yer aldı. Buna göre hisse katılım endeksine uygun değil.

PASİFİK HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından hissenin kaç lot dağıttığı belli olacak. Olası lot miktarı ise şöyle:

150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL)

250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL)

350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL)

500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL)

700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL)