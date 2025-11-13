Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı

Pasifik Holding halka arzı talep toplamaya başladı. 12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin katılım endeksine uygun olup olmadığı da araştırıldı. Yatırımcılar PAHOL katılım endeksine uygun mu araştırmasına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 11:10

takviminde yer alan Pasifik Holding halka arzının talep toplama sürecinin başlamasıyla beraber kaç lot vereceği de merak edildi.

PASİFİK HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissede fonun kullanım yerleri arasında %80 Yatırımlar, %10 Finansal borçların ödenmesi ve %10 İşletme sermayesi yer aldı. Buna göre hisse katılım endeksine uygun değil.

Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı

PASİFİK HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından hissenin kaç lot dağıttığı belli olacak. Olası lot miktarı ise şöyle:

150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL)
250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL)
350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL)
500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL)
700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
VAKFA kaç lot verir? Vakıf Faktoring halka arzı talep topluyor
ETİKETLER
#halka arz
#yatırım
#Katılım Endeksi
#hisse senedi
#Pasifik Holding
#Fon Kullanımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.