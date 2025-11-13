Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

VAKFA kaç lot verir? Vakıf Faktoring halka arzı talep topluyor

Vakıf Faktoring halka arzı talep toplamaya başladı. Yatırımcılar ise VAKFA kaç lot verir araştırmasına başladı. Halka arz takvimine göre 2 yeni hisse listeye eklendi. Vakıf Faktoring halka arzı VAKFA hisse kodu ile borsada işlem görecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
VAKFA kaç lot verir? Vakıf Faktoring halka arzı talep topluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 09:50

Vakıf Faktoring, 12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak. Heyecanla beklenen sürecin başlamasının ardından VAKFA kaç lot verir merak konusu haline geldi.

VAKFA KAÇ LOT VERİR?

Halka arzın kaç lot vereceği henüz netleşmezken sonuçları ile beraber belli olacak. Olası lot dağıtım miktarı ise şöyle:

150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL)
250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL)
350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL)
500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL)
700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL)

VAKFA kaç lot verir? Vakıf Faktoring halka arzı talep topluyor

VAKFA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları KAP'ta yer alacak. Halka arz sonuçlarının ardından ise borsada işlem göreceği tarih belli olacak.

ETİKETLER
#halka arz
#yatırım
#Vakıf Faktoring
#Ipo
#Talep Toplama
#Borsada Işlem
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.