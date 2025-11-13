VAKFA kaç lot verir? Vakıf Faktoring halka arzı talep topluyor

Vakıf Faktoring, 12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak. Heyecanla beklenen sürecin başlamasının ardından VAKFA kaç lot verir merak konusu haline geldi.

VAKFA KAÇ LOT VERİR?

Halka arzın kaç lot vereceği henüz netleşmezken halka arz sonuçları ile beraber belli olacak. Olası lot dağıtım miktarı ise şöyle:

150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL)

250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL)

350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL)

500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL)

700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL)

VAKFA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları KAP'ta yer alacak. Halka arz sonuçlarının ardından ise borsada işlem göreceği tarih belli olacak.