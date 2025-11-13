Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 Pro Max önümüzdeki yıl geliyor! Bir ilke imza atacak

Apple, iPhone 17 Pro modelleriyle başlattığı kalın ve ağır "Pro" tasarım dilini iPhone 18 Pro Max ile sürdürmeyi planlıyor. Sızıntılar, yeni modelin 240 gramdan daha ağır olacağını ve böylece bugüne kadarki en ağır iPhone ünvanını alacağını gösteriyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.11.2025
11:14
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
11:22

Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde "Pro" kimliğine vurgu yaparak, cihazları önceki nesillere göre daha kalın ve ağır tasarlamıştı. Yeni bir sızıntıya göre, firma gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 18 Pro Max ile ağırlık rekorunu bir kez daha kırmaya hazırlanıyor.

KULLANICILAR, PRO'YU DAHA ÇOK SEVDİ

Bu yılki iPhone 17 serisinin satış başarısı, kullanıcılarının daha ince modellere kıyasla daha kalın ve sağlam "Pro" tasarımlarını tercih ettiğini gösteriyor. Ultra ince iPhone Air modelinin satışlarının beklenenin altında kalması, şirketi kullanıcı eğilimlerine daha fazla odaklanmaya itmiş gibi görünüyor.

iPhone 18 Pro Max önümüzdeki yıl geliyor! Bir ilke imza atacak

Sektör kaynaklarından sızıntılar paylaşan Instant Digital, Weibo’daki gönderisinde iPhone 18 Pro Max'in de bu trendi sürdüreceğini iddia etti.

Instant Digital'in paylaşımına göre, iPhone 18 Pro Max selefi olan 17 Pro Max'ten daha kalın ve daha ağır olacak. Cihazın ağırlığının 240 gramı aşarak şimdiye kadar üretilmiş en ağır iPhone olacağı öngörülüyor.

Karşılaştırmak gerekirse: iPhone 17 Pro Max 233 gram, iPhone 16 Pro Max ise 227 gram ağırlığındaydı. Daha önceki en ağır model 240 gram ile iPhone 14 Pro Max idi; ancak yeni modelin bu rekoru da geçeceği tahmin ediliyor.

iPhone 18 Pro Max önümüzdeki yıl geliyor! Bir ilke imza atacak

Böylece iPhone 18 Pro Max, ilk kez 240 gramdan daha ağır bir Apple telefonu olacak.

Ekstra ağırlığın nedeni ise cihazın biraz daha kalınlaşacak olması. Apple'ın, tıpkı bu yıl yaptığı gibi, modele daha büyük bir pil eklemeyi planlaması ağırlık artışının muhtemel sebebi olarak gösteriliyor.

ETİKETLER
#apple
#batarya
#Iphone 18 Pro Max
#Iphone 17 Pro Max
#Telefon Ağırlığı
#Telefon Tasarımı
#Teknoloji
