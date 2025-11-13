Damadı bıçakladı kaçtı, düğün kameramanı dron ile peşine düştü

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Amravati şehrindeki bir düğünde, bir kişi damadı 3 yerinden bıçakladı ve kaçtı. Sahnede çekim yapan kameraman, damadı bıçaklayıp olay yerinden motosikler ile kaçan şüpheliyi yaklaşık 2 kilometre boyunca dron ile takip etti. Polis, dron görüntüleri sayesinde şüphelileri tespit etti. Olayda yaralanan damat tedavi görürken, polis damadı bıçaklamakla suçlanan saldırganı arıyor.