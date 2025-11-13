Menü Kapat
Kilauea Yanardağı’nda patlama! O anlar saniye saniye kaydedildi

’nin eyaletinde yer alan Kilauea Yanardağı’nda 9 Kasım'da patlama meydana geldi. O anlar ise kameralara yansıdı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), patlamaların, volkanın zirvesindeki Halemaʻumaʻu krateri çevresinde yoğunlaştığını bildirdi.

Görüntülerde lav akıntılarının krater çevresinde ilerlediği ve gökyüzüne yoğun duman yükseldiği görüldü. Yetkililer, şu ana kadar yerleşim alanlarının tehdit altında olmadığını ancak bölgeye girişlerin güvenlik gerekçesiyle kısıtlandığını duyurdu.

Dünyanın en aktif yanardağlardan biri olarak bilinen Kilauea, son yıllarda aralıklarla kısa süreli patlamalarla faaliyete geçiyor.

