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 | Berrak Arican

Dünya beşik gibi sallanırken süper yanardağ alarm verdi! Bir dizi deprem uykuları kaçırdı

İtalya'da bulunan Phlegraean Sahaları'nda süper yanardağ şiddetli depremlerle gündemde. Uzmanlar sarsıntıların magmada kabarcıklara neden olan basınç nedeniyle zeminin yükselmesinden kaynaklandığını belirtti.

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Dünya beşik gibi sallanırken süper yanardağ alarm verdi! Bir dizi deprem uykuları kaçırdı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 11:50

Son zamanlarda dünyada ardan depremlere İtalya'nın liman şehri Pozzuoli'deki bir dizi deprem de eklendi. Phlegraean Sahaları'nda bulunan süper yanardağ, son aylarda depremlerin artış nedeni olarak gösterildi. Mart ayından bu yana 4.0 üzerinde birçok sarsıntı kaydedildi.

Dünya beşik gibi sallanırken süper yanardağ alarm verdi! Bir dizi deprem uykuları kaçırdı

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

fr.de'nin haberine göre, depremler yüzeyde oldukça etkili. Bu yüzden 2 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Uzmanlar volkanik patlama riski olduğunu ve bunun her an gerçekleşebileceğini söyledi. Patlamanın yaklaşık 39 bin yıl önce tüm yaşamı ortadan kaldıran bir ölçüde olabileceği belirtiliyor.

Dünya beşik gibi sallanırken süper yanardağ alarm verdi! Bir dizi deprem uykuları kaçırdı

DEPREMLER UYKULARI KAÇIRDI

Son günlerde meydana gelen bir dizi deprem de bölge sakinlerinin uykularını kaçırdı. Depremler, sıcak su ve gazların yüzeye çıktığı yeraltı geçitlerinin bulunduğu Solfatara krateri yakınlarında, 900 metre ile 2.9 kilometre derinlikte meydana geldi. Bölge halkı, bu durumun uzun süre devam edeceğinden endişeleniyor.

YANARDAĞ UZAYDAN DA GÖZLEMLENİYOR

Araştırmacılar, gözetleme ağını güçlendirdi. Yeni ölçüm istasyonları kuruldu. Depremleri daha iyi analiz etmek ve yüzeyin altındaki kayanın özelliklerini araştırmak için çalışmalar sürüyor. Hatta süper yanardağ uzaydan da gözlemleniyor. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) depremlerden önce artan sıcaklıkları ölçüyor. Bilim insanları, deprem dalgalarında volkanik patlamaların habercisi olabilecek desenler keşfetmeye çalışıyor.

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ETİKETLER
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#Uykularını Kaçırdı
#Dünya
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