Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki 7 ilçeyi işaret edip uyardı! 'Zemin yumuşak ve tehlikeli'

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Korkutan deprem sonrası Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, kritik uyarılarda bulundu. Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih’e dikkat çeken Moriwaki, "Zemin yumuşak ve tehlikeli" dedi.

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Korkutan depremin ardından Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Ekol TV'de önemli açıklamalarda bulundu. 6.2'lik deprem için "Uyarı niteliğindeydi" diyen Moriwaki "daha bitmedi" dedi.

"7'NİN ÜZERİNDE DE DEPREM OLABİLİR"

Moriwaki, fay hattının Çınarcık'a kadar kırıldığını ifade edip Kuzey Sınır Fayı'nda kırılma henüz olmadığı için deprem hala beklediklerini söyledi. "Orta Marmara Çukuru için beklemek gerekiyor" diyen Moriwaki, "6.2 artçı bir depremdi. 7'nin üzerinde de deprem olabilir" dedi.

7 İLÇE İÇİN KRİTİK UYARI

"Silivri gibi yumuşak zeminli bölgelerde dikkatli olunmalı" diyen Moriwaki, "Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih’in de zemini yumuşak ve tehlikel" ifadelerini kullandı.