Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den endişelendiren uyarı! Artçılar 1 hafta sürebilir!

İstanbullu dün 6.2 büyüklüğündeki depremle büyük korku yaşadı. Depremin ardından adeta artçı sarsıntı fırtınası yaşandı. Vatandalar geceyi park, cami ve toplanma alanlarında geçirdi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, özellikle 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla İstanbul için büyük deprem riski olduğunu belirterek, "Önümüzdeki bir hafta boyunca depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir" uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 09:48

Megakentte dün 6.2 büyüklüğündeki deprem ve gün boyu süren artçı sarsıntılar yaşandı. Vatandaşlar sokaklara döküldü. İstanbulluların neredeyse tamamı korkudan evlerine giremedi, geceyi sokaklarda geçirdi. Artçı sarsıntılarla ilgili uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Japon yer bilimcinin dikkat çeken uyarıları: "İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den endişelendiren uyarı! Artçılar 1 hafta sürebilir!

'200 YILLIK BİR GECİKME VAR'

Marmara'nın kuzey ve güney kolu var. Güney kolu Düzce'den başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gidiyor. Burada 100 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Bu bölgede de 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu.

Kuzey kolu ise Gebze'den Orta Marmara Fayı'ndan geçiyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Anadolu yakası yumuşak bir zemin Silivri'deki 6.2'lik depremi oldukça hissettik. Silivri'den daha fazla depremi Avcılar, Büyükçekmece hissetti.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den endişelendiren uyarı! Artçılar 1 hafta sürebilir!

'TAKSİM'DE ZEMİN SAĞLAM'

Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den endişelendiren uyarı! Artçılar 1 hafta sürebilir!


Ege'deki fay hatları ince ve kısa fay hatları onlar çok yıkıcı olmayabilir. Ama Yunanistan'da bu faylar 7'lik deprem yapabiliyor. Doğu Anadolu'da da deprem beklenen bölgeler var ve biliniyor. Türkiye de, Japonya da deprem ülkeleri ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Devlet de millet de depreme hazır olursa, hasarı yüzde 70 azaltabilirsiniz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deprem gecesi sıcak dayanışma! Kadınlar gözleme yapıp dağıttı
AFAD 'büyük deprem olacak' çağrısı mı yaptı? DMM'den açıklama var
AFAD İstanbul depremi analizini yayımladı! 15 kilometrelik segment kırıldı

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'daki depremden sonra kaç artçı oldu?
İstanbul Silivri açıklarında dün öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.