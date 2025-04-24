Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den endişelendiren uyarı! Artçılar 1 hafta sürebilir!

İstanbullu dün 6.2 büyüklüğündeki depremle büyük korku yaşadı. Depremin ardından adeta artçı sarsıntı fırtınası yaşandı. Vatandalar geceyi park, cami ve toplanma alanlarında geçirdi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, özellikle 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla İstanbul için büyük deprem riski olduğunu belirterek, "Önümüzdeki bir hafta boyunca depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir" uyarısında bulundu.

Megakentte dün 6.2 büyüklüğündeki deprem ve gün boyu süren artçı sarsıntılar yaşandı. Vatandaşlar sokaklara döküldü. İstanbulluların neredeyse tamamı korkudan evlerine giremedi, geceyi sokaklarda geçirdi. Artçı sarsıntılarla ilgili uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Japon yer bilimcinin dikkat çeken uyarıları: "İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.

'200 YILLIK BİR GECİKME VAR'

Marmara'nın kuzey ve güney kolu var. Güney kolu Düzce'den başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gidiyor. Burada 100 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Bu bölgede de 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu.

Kuzey kolu ise Gebze'den Orta Marmara Fayı'ndan geçiyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Anadolu yakası yumuşak bir zemin Silivri'deki 6.2'lik depremi oldukça hissettik. Silivri'den daha fazla depremi Avcılar, Büyükçekmece hissetti.

'TAKSİM'DE ZEMİN SAĞLAM'

Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.



Ege'deki fay hatları ince ve kısa fay hatları onlar çok yıkıcı olmayabilir. Ama Yunanistan'da bu faylar 7'lik deprem yapabiliyor. Doğu Anadolu'da da deprem beklenen bölgeler var ve biliniyor. Türkiye de, Japonya da deprem ülkeleri ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Devlet de millet de depreme hazır olursa, hasarı yüzde 70 azaltabilirsiniz."