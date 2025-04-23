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 | Selahattin Demirel

AFAD 'büyük deprem olacak' çağrısı mı yaptı? DMM'den açıklama var

İstanbul'da 6.2'lik depremle ilgili ortaya atılan "AFAD büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

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AFAD 'büyük deprem olacak' çağrısı mı yaptı? DMM'den açıklama var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 21:52

Silivri'nin merkez üssü olduğu 6.2'lik deprem saat 12.49'da meydana gelmesiyle kentte büyük korku ve paniğe neden oldu. İstanbul'daki artçı sarsıntılarla zor dakikalar yaşayan vatandaşlar kendilerini evlerinden dışarıya atarak toplanma alanlarına ve parklara akın etti.

236 VATANDAŞ DEPREMDEN ETKİLENDİ

Paniğe kapılarak kendilerini balkon ya da camdan atarak yaralayan vatandaşların sayısının 236 olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı. Korku ve panik havası sosyal medyada da bazı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

"BÜYÜK DEPREM OLACAK MESAJI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sosyal medyada AFAD üzerinden ortaya atılan iddialara göre büyük bir deprem beklentisiyle personellerin kente acil koduyla çağrıldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Böyle bir çağrının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “AFAD, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul’a çağırdı.” iddiası doğru değildir. Bahse konu iddia halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyondur. AFAD Başkanlığı tarafından, ses kaydında iddia edildiği gibi, "Büyük bir deprem olacak" şeklinde iletilmiş herhangi bir mesaj veya bu nedenle "acil koduyla İstanbul'a personel sevki" talimatı söz konusu değildir. Resmi bilgilendirmeler yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapılmakta olup, bu kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1915105427462971894

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