Taal Yanardağı patladı, 96 dakikalık 2 deprem meydana geldi

Filipinler’in en aktif ikinci yanardağı Taal’da art arda patlamalar yaşandı. Dün 02.55 sıralarında küçük bir buhar patlamasının ardından 08.13 ve 08.20’de iki küçük volkanik patlama meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, patlamaların yanardağın ana kraterinde 2 bin 100 metreye kadar kül bulutları oluşturduğu aktarıldı.

Phivolcs’un 24 saatlik gözlem bültenine göre, Taal Yanardağı’nda 9 volkanik deprem kaydedildi. Bunlardan ikisi, 96 dakikaya kadar süren sarsıntılar oluşturdu ve adada kısa süreli bir şişme gözlemlendi.