17°
Dünya
Komşu İran'da 700 bin yıllık sessizlik son buldu: Taftan Yanardağı uyanıyor

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da 700 bin yıldır 'ölü' kabul edilen Taftan Yanardağı uyandı. Bilim insanları, yer kabuğunda şişme ve yoğun gaz çıkışı tespit etti.

Komşu İran'da 700 bin yıllık sessizlik son buldu: Taftan Yanardağı uyanıyor
'ın güneydoğusunda bulunan Taftan Yanardağı, 700 bin yılın ardından uyandı. Uzun bir süredir 'ölü' kabul edilen yanardağın yer kabuğunda şişmeler fark edildi. Yoğun gaz çıkışı olduğu da belirtilen yanardağa, yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Khash şehrini de yoğun bir kükürt kokusu sardığı belirtildi.

Live Science'da yer alan bilgiye göre, araştırmacılar, dağın etrafındaki zeminin yaklaşık 9 santimetre yükseldiğini tespit etti. Bu durum ise yer altında biriken gazın basınç oluşturduğunu gösteriyor.

Komşu İran'da 700 bin yıllık sessizlik son buldu: Taftan Yanardağı uyanıyor

'ACİL PATLAMA TEHLİKESİ YOK'

bilimci Pablo Gonzalez, "Bu gazın bir noktada ister sessizce, ister şiddetli bir patlamayla olsun, dışarı çıkması gerekecek" şekline uyarıda bulundu. Ancak şu an için acil bir tehlikesi bulunmadığını, yine de dağın yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Komşu İran'da 700 bin yıllık sessizlik son buldu: Taftan Yanardağı uyanıyor

EN SON 700 BİN YIL ÖNCE PATLAMIŞTI

Taftan, 'stratovolkan' tipinde bir yanardağ. Bu tip dağlar, lav ve kül tabakalarının üst üste birikmesiyle oluşuyor. Dünyadaki en ünlü örnekler arasında Vezüv ve St. Helens Dağı da bulunuyor.

Son patlamasını 700 bin yıl önce gerçekleştiren Taftan, o dönemde insanların taş aletler yaptığı, göçebe olarak yaşadığı çağda faaldi. Şimdi yeniden patlaması halinde modern çağda büyük yıkıma yol açabilecek bir doğa olayının yaşanması bekleniyor.

