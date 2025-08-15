Menü Kapat
29°
Dünya
Rusya'daki yanardağlar tek tek uyanıyor! Klyuchevskoy'un külleri 9 kilometre yüksekliğe ulaştı

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8'lik deprem sonrası birçok yanardağ uyanmıştı. Bölgede yer alan Klyuchevskoy Yanardağı'da uyanıp faaliyete geçen 7'nci yanardağ oldu. Yanardağdan çıkan küller 9 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Rusya'daki yanardağlar tek tek uyanıyor! Klyuchevskoy'un külleri 9 kilometre yüksekliğe ulaştı
’nın bölgesindeki Klyuchevskoy Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan 9 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü bildirildi.

Kamçatka'da 450 yıldır uyuyan Kraşeninnikov Yanardağı da 3 Ağustos'ta uyanmıştı. Rusya Acil Durumlar İdaresi'nin açıklamasına göre, Kamçatka Yarımadası açıklarında yaşanan 8,8'lik depremin ardından meydana gelen patlamayla, Kraşeninnikov yanardağı 1550 yılından bu yana ilk kez aktif lav püskürtmüştü.

Kamçatka Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, dumanın yaklaşık 6 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtmişti.

FAALİYETE GEÇEN 7'NCİ YANARDAĞ OLDU

Klyuchevskoy Yanardağı, Kamçatka'da depremin ardından faaliyete geçen 7. yanardağ oldu. Depremin etkisiyle Kamçatka'da en az 6 yanardağ aktif hale geldi. Shiveluch, Bezymianny, Karymsky, Avachinsky ve Kraşeninnikov yanardağları, faaliyete geçen yanardağlar arasında yer aldı.

