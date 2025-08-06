Pasifik Ateş Çemberi'nde gökyüzünü kül bulutları kapladı! Semeru Yanardağı'nda iki yeni patlama
Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda yer alan Semeru Yanardağı'nın gözlem ofisi yetkilileri, Semeru'nun yerel saatle 05.24'te patladığını bildirdi.
Yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 600 metreye yükseldiğini ve kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini belirtti.
METRELERCE YÜKSEĞE ULAŞTI
Meydana gelen ilk patlamanın ardından Semeru Yanardağı'nda yerel saatle 10.08'de bir patlama daha yaşandığını aktaran yetkililer, volkanik kül bulutunun yaklaşık 600 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
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