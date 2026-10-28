Burhanettin Duran'dan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi paylaşımı: "Dilde, fikirde, işte birlik”

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin bir videolu paylaşım yaptı. Paylaşımda, ortak tarih, dil ve medeniyet mirasından güç alan Türk dünyasının, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ettiğini belirtti.

Duran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ortak tarihimizden, dilimizden ve medeniyet mirasımızdan güç alan Türk dünyası, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ediyor. Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla bu ortak yürüyüşün yeni bir adımı olacak. TDTAnkaraZirvesi2026 vesilesiyle bir kez daha ortaya konulacak ortak irade, Türk dünyasının geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasında önemli bir güç oluşturacak. Kültürden ticarete, ulaştırmadan enerjiye uzanan geniş bir alanda gelişen iş birliğimiz, kardeşlik bağlarımızı somut projelerle güçlendirirken ortak geleceğimize de yeni ufuklar açıyor. Zirvenin, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha ileriye taşımasını, kardeş ülkelerimiz ve milletlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."