Sultangazi’de müşteri kılığında pes dedirten hırsızlık: Rahatlığı güvenlik kamerasında

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde müşteri kılığında iş yerine giren hırsız, çalışan personelin dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan cep telefonunu çaldı. Sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, hırsızın rahat tavırları izleyenlere pes dedirtti.