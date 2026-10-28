Özel harekat ekiplerinden nefes kesen hırsızlık operasyonları

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik operasyon yapıldı.

Özel harekat destekli operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda şüpheli ve adrese şafak vakti baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 56 adet kartuş ele geçirildi, hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 1 araç muhafaza altına alındı ve 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.