Yalı ve villa için dehşet saçtılar! Kaçırma, tehdit ve cinayet: "Kanlı Tapu Çetesi" lideri yakalandı

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İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim 2026’da aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalarda, liderliğini Ç.A.’nın yaptığı suç örgütünün geçmiş yıllarda yüksek değerli gayrimenkulleri bulunan yaşlı ve yalnız kişileri tehdit, şantaj ve kaçırma yoluyla hedef aldığı belirlendi. 2000’li yılların ortalarında ortaya çıkan suç örgütünün, mağdurlara baskı uygulayarak taşınmazlarını sahte belgeler ve zorla imzalatılan senetlerle ele geçirdiği tespit edildi.
Örgütün karıştığı olaylardan birinin 2007 yılında Beykoz Kanlıca’da yaşandığı belirlendi. Tarihi yalısını satışa çıkarmak isteyen V.A.E.’nin evlatlık çocuğu kaçırılarak Mersin’de zorla alıkonuldu. Operasyonla kurtarılan V.A.E.’nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine yapılan feth-i kabir ve otopsi sonucunda, bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
V.A.E.’nin bankadaki kiralık kasalarının, ziynet eşyalarının ve araçlarının yağmalandığı, tarihi yalısının ise sahte vekâletnameyle Ç.A.’ya devredilerek başka bir kişiye satıldığı tespit edildi.
Aynı yıl Yeşilköy’deki iki villasını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşlerin de çete üyeleri tarafından kaçırıldığı belirlendi. Ş.G.’ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konuldu. Ş.G.’nin cansız bedeni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulundu. Ağır yaralı halde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan F.G. ise 23 Nisan 2008’de hayatını kaybetti.
Suç örgütünün çökertilmesi amacıyla 12 Haziran 2008’de düzenlenen operasyonlarda çete lideri Ç.A., eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Ç.A.’nın evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ve sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanığın yargılandığı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli Ç.A., 2013 yılında tahliye edildi; 2021 yılında sonuçlanan mahkeme kararıyla hakkında müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi. Kayıt dışı olarak ikamet ettiği adresin Şişli'de olduğu belirlenen Ç.A., 27 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Öte yandan, aynı gün Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen diğer çalışmalarda, hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli kadın şahsın Ataşehir'deki adresinde saklandığı belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyon sırasında ikametin çatı kısmından kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.