İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim 2026’da aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalarda, liderliğini Ç.A.’nın yaptığı suç örgütünün geçmiş yıllarda yüksek değerli gayrimenkulleri bulunan yaşlı ve yalnız kişileri tehdit, şantaj ve kaçırma yoluyla hedef aldığı belirlendi. 2000’li yılların ortalarında ortaya çıkan suç örgütünün, mağdurlara baskı uygulayarak taşınmazlarını sahte belgeler ve zorla imzalatılan senetlerle ele geçirdiği tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Yalı ve villa için dehşet saçtılar! Kaçırma, tehdit ve cinayet: "Kanlı Tapu Çetesi" lideri yakalandı İstanbul Emniyeti, yaşlı ve yalnız kişileri tehdit, şantaj ve kaçırma yoluyla hedef alarak gayrimenkullerini ele geçiren, tarihi yalı ve villaların sahte belgelerle devredilmesine neden olan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Liderliğini Ç.A.'nın yaptığı suç örgütü, geçmiş yıllarda yüksek değerli gayrimenkulleri bulunan yaşlı ve yalnız kişileri tehdit, şantaj ve kaçırma yoluyla hedef aldı. Örgütün 2007'de Beykoz Kanlıca'da tarihi yalısını satışa çıkaran V.A.E.'nin evlatlık çocuğunu kaçırdığı ve V.A.E.'nin ölümünün ardından mal varlığının yağmalanıp yalısının sahte vekaletnameyle devredildiği belirlendi. Aynı yıl Yeşilköy'deki iki villasını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşlerin de çete üyeleri tarafından kaçırıldığı, senet imzalatılarak villalara haciz konulduğu ve iki kardeşin de öldüğü tespit edildi. Suç örgütünün çökertilmesi amacıyla 12 Haziran 2008'de düzenlenen operasyonda 55 sanık hakkında dava açıldı ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklandı. Örgüt lideri Ç.A., müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 27 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

TARİHİ YALIYI SAHTE VEKÂLETNAMEYLE DEVRETTİLER

Örgütün karıştığı olaylardan birinin 2007 yılında Beykoz Kanlıca’da yaşandığı belirlendi. Tarihi yalısını satışa çıkarmak isteyen V.A.E.’nin evlatlık çocuğu kaçırılarak Mersin’de zorla alıkonuldu. Operasyonla kurtarılan V.A.E.’nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine yapılan feth-i kabir ve otopsi sonucunda, bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

V.A.E.’nin bankadaki kiralık kasalarının, ziynet eşyalarının ve araçlarının yağmalandığı, tarihi yalısının ise sahte vekâletnameyle Ç.A.’ya devredilerek başka bir kişiye satıldığı tespit edildi.

İKİ KARDEŞ KAÇIRILDI, BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Aynı yıl Yeşilköy’deki iki villasını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşlerin de çete üyeleri tarafından kaçırıldığı belirlendi. Ş.G.’ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konuldu. Ş.G.’nin cansız bedeni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulundu. Ağır yaralı halde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan F.G. ise 23 Nisan 2008’de hayatını kaybetti.

55 SANIKLI DAVA AÇILDI

Suç örgütünün çökertilmesi amacıyla 12 Haziran 2008’de düzenlenen operasyonlarda çete lideri Ç.A., eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Ç.A.’nın evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ve sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanığın yargılandığı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Ç.A., 2013 yılında tahliye edildi; 2021 yılında sonuçlanan mahkeme kararıyla hakkında müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi. Kayıt dışı olarak ikamet ettiği adresin Şişli'de olduğu belirlenen Ç.A., 27 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Öte yandan, aynı gün Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen diğer çalışmalarda, hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli kadın şahsın Ataşehir'deki adresinde saklandığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyon sırasında ikametin çatı kısmından kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.