Meteoroloji 25 kente sarı, 4 kente turuncu kod verdi: İstanbul'da şiddetli sağanak için saat belli oldu

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ekim Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Akdeniz kıyı şeridi turuncu, Ege, Marmara’nın bir bölümü ve Güneydoğu Anadolu’nun geniş bir bölümü sarı kodla uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da, öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa’nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak beklendiğini bildirdi.
|Bölge
|Yağış şiddeti
|Beklenen miktar
|Mersin çevreleri, Adana’nın batısı
|Çok kuvvetli ve şiddetli
|51-100 kg/m²
|Kocaeli çevreleri
|Çok kuvvetli
|51-75 kg/m²
|Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş
|Kuvvetli
|21-50 kg/m²
|İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa’nın kuzey ve batısı
|Kuvvetli
|21-50 kg/m²
|Balıkesir çevreleri, Çanakkale
|Kuvvetli
|21-50 kg/m²
Yayımlanan uyarı haritasında Muğla, Adana, Antalya ve Mersin turuncu kodla; Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova, Osmaniye sarı kodla uyarıldı.
Turuncu kod, hava olaylarının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği ve vatandaşların alarm durumunda olması gerektiği anlamına geliyor.
Sarı kod ise potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.