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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 15:33

Meteoroloji 25 kente sarı, 4 kente turuncu kod verdi: İstanbul'da şiddetli sağanak için saat belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdi. Yapılan açıklamada; 25 il için sarı, 4 il için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Şiddetli yağışın beklendiği bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan İstanbul'da şiddetli sağanağın başlayacağı saat de belli oldu. İşte 29 Ekim Perşembe (yarın) güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 15:33

29 Ekim Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; kıyı şeridi turuncu, , Marmara’nın bir bölümü ve ’nun geniş bir bölümü sarı kodla uyarıldı. 

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji 25 kente sarı, 4 kente turuncu kod verdi: İstanbul'da şiddetli sağanak için saat belli oldu

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Perşembe günü için 4 ile turuncu, 25 ile sarı kodlu uyarıda bulunarak bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Akdeniz kıyı şeridi turuncu, Ege, Marmara'nın bir bölümü ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir bölümü sarı kodla uyarıldı.
İstanbul'da sabah, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey ve batısında öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
Mersin çevreleri ve Adana'nın batısı için çok kuvvetli ve şiddetli, Kocaeli çevreleri için çok kuvvetli yağış öngörülüyor.
Turuncu kod, hava olaylarının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği, sarı kod ise dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji 25 kente sarı, 4 kente turuncu kod verdi: İstanbul'da şiddetli sağanak için saat belli oldu

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN SAATİ BELLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren ’da, öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa’nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak beklendiğini bildirdi. 

Meteoroloji 25 kente sarı, 4 kente turuncu kod verdi: İstanbul'da şiddetli sağanak için saat belli oldu
BölgeYağış şiddetiBeklenen miktar
Mersin çevreleri, Adana’nın batısıÇok kuvvetli ve şiddetli51-100 kg/m²
Kocaeli çevreleriÇok kuvvetli51-75 kg/m²
Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay, KahramanmaraşKuvvetli21-50 kg/m²
İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa’nın kuzey ve batısıKuvvetli21-50 kg/m²
Balıkesir çevreleri, ÇanakkaleKuvvetli21-50 kg/m²

25 KENTE SARI, 4 KENTE TURUNCU KODLU UYARI

Yayımlanan uyarı haritasında Muğla, Adana, Antalya ve Mersin turuncu kodla; Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova, Osmaniye sarı kodla uyarıldı. 

Meteoroloji 25 kente sarı, 4 kente turuncu kod verdi: İstanbul'da şiddetli sağanak için saat belli oldu

TURUNCU KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Turuncu kod, hava olaylarının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği ve vatandaşların alarm durumunda olması gerektiği anlamına geliyor. 

Sarı kod ise potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

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#İstanbul
#Ege
#Akdeniz
#Güneydoğu Anadolu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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