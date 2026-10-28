Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ekim Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Akdeniz kıyı şeridi turuncu, Ege, Marmara’nın bir bölümü ve Güneydoğu Anadolu’nun geniş bir bölümü sarı kodla uyarıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji 25 kente sarı, 4 kente turuncu kod verdi: İstanbul'da şiddetli sağanak için saat belli oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Perşembe günü için 4 ile turuncu, 25 ile sarı kodlu uyarıda bulunarak bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Akdeniz kıyı şeridi turuncu, Ege, Marmara'nın bir bölümü ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir bölümü sarı kodla uyarıldı. İstanbul'da sabah, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey ve batısında öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Mersin çevreleri ve Adana'nın batısı için çok kuvvetli ve şiddetli, Kocaeli çevreleri için çok kuvvetli yağış öngörülüyor. Turuncu kod, hava olaylarının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği, sarı kod ise dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN SAATİ BELLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da, öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa’nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak beklendiğini bildirdi.

Bölge Yağış şiddeti Beklenen miktar Mersin çevreleri, Adana’nın batısı Çok kuvvetli ve şiddetli 51-100 kg/m² Kocaeli çevreleri Çok kuvvetli 51-75 kg/m² Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş Kuvvetli 21-50 kg/m² İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa’nın kuzey ve batısı Kuvvetli 21-50 kg/m² Balıkesir çevreleri, Çanakkale Kuvvetli 21-50 kg/m²

25 KENTE SARI, 4 KENTE TURUNCU KODLU UYARI

Yayımlanan uyarı haritasında Muğla, Adana, Antalya ve Mersin turuncu kodla; Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova, Osmaniye sarı kodla uyarıldı.

TURUNCU KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Turuncu kod, hava olaylarının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği ve vatandaşların alarm durumunda olması gerektiği anlamına geliyor.

Sarı kod ise potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.