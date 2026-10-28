29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte üniversitelerde ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanan öğrenciler, üniversitelerin 28 ve 29 Ekim tarihlerindeki çalışma takvimini araştırıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 29 Ekim resmi tatil olarak uygulanırken, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren tatil başlıyor. Peki, 29 Ekim üniversiteler tatil mi, üniversitelerde ders işlenecek mi?

29 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle üniversiteler de 29 Ekim 2026 Perşembe günü tatil olacak. Üniversitelerde normal eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilecek, ders yapılmayacak.

Üniversitelerin idari birimleri de resmi tatil kapsamında hizmet vermeyecek. Öğrencilerin sınav, ders ve diğer akademik işlemlerine ilişkin duyurular için kendi üniversitelerinin resmi internet sitelerini takip etmeleri gerekiyor.

30 EKİM ÜNİVERSİTELERDE DERS VAR MI?

29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle üniversitelerde ders yapılmayacak. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, üniversitelerin akademik takviminde farklı bir düzenleme bulunmadığı takdirde, 30 Ekim 2026 Cuma günü devam etmesi bekleniyor.

Öğrencilerin ders programlarında veya sınav tarihlerinde yapılabilecek değişiklikler için üniversitelerinin resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.