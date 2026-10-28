BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

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İstanbul
İstanbul’da Cuma günü BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 12 ilçede elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bazı bölgelerde kesintiler 09.00-17.00 aralarında devam ederken, kimi bölgelerde daha kısa süreli kesintiler yaşanacak. Bu kapsamda vatandaşların olumsuzluk yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla 30 Ekim İstanbul elektrik kesintisi listesi kamuoyu ile paylaşıldı.
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ekim Cuma günü İstanbul’un Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Şişli, Avcılar, Kağıthane, Esenler, Esenyurt, Sarıyer, Küçükçekmece, Beşiktaş ve Bağcılar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde gün boyu devam eden kesintilerden yüz binlerce kişi etkilenecek. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle 30 Ekim İstanbul elektrik kesintisi listesinin ayrıntıları…
Şişli-Kuştepe Mahallesi
09.00-15.00
Sarıyer-Huzur Mahallesi
09.00-15.00
Sarıyer-Huzur Mahallesi
09.00-17.00
Küçükçekmece-Gültepe Mahallesi
09.00-12.00
Küçükçekmece-İnönü Mahallesi
11.00-14.00
Küçükçekmece-İnönü Mahallesi
13.00-16.00
Kağıthane-Seyrantepe Mahallesi
09.00-15.00
Kağıthane-Seyrantepe Mahallesi
09.00-17.00
Kağıthane-Çeliktepe Mahallesi
09.00-15.00
Güngören-Güven Mahallesi
07:30-11:30
Güngören-Sanayi Mahallesi
08:00-12:00
Güngören-Merkez Mahallesi
09:00-13:00
Güngören-Akıncılar Mahallesi
09:00-17:00
Fatih-Ayvansaray Mahallesi
09:00-17:00
Fatih-Rüstempaşa Mahallesi
00:00-06:00
Esenyurt-Cumhuriyet Mahallesi
09:00-17:00
Esenler-Fevzi Çakmak Mahallesi
10:00-14:00
Esenler-Namık Kemal Mahallesi
09:00-17:00
Beşiktaş-Levent Mahallesi
09:00-17:00
Bayrampaşa-Kartaltepe Mahallesi
09:30-15:00
Bağcılar-15 Temmuz Mahallesi
09:00-17:00
Avcılar-Ambarlı Mahallesi
09:00-17:00
Avcılar-Yeşilkent Mahallesi
13:30-17:00