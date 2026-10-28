BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

İstanbul’da Cuma günü BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 12 ilçede elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bazı bölgelerde kesintiler 09.00-17.00 aralarında devam ederken, kimi bölgelerde daha kısa süreli kesintiler yaşanacak. Bu kapsamda vatandaşların olumsuzluk yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla 30 Ekim İstanbul elektrik kesintisi listesi kamuoyu ile paylaşıldı.