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BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 15:11
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BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

İstanbul’da Cuma günü BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 12 ilçede elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bazı bölgelerde kesintiler 09.00-17.00 aralarında devam ederken, kimi bölgelerde daha kısa süreli kesintiler yaşanacak. Bu kapsamda vatandaşların olumsuzluk yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla 30 Ekim İstanbul elektrik kesintisi listesi kamuoyu ile paylaşıldı.

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BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ekim Cuma günü İstanbul’un Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Şişli, Avcılar, Kağıthane, Esenler, Esenyurt, Sarıyer, Küçükçekmece, Beşiktaş ve Bağcılar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde gün boyu devam eden kesintilerden yüz binlerce kişi etkilenecek. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle 30 Ekim İstanbul elektrik kesintisi listesinin ayrıntıları…

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BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

30 EKİM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ

Şişli-Kuştepe Mahallesi

09.00-15.00

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BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Sarıyer-Huzur Mahallesi

09.00-15.00

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BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Sarıyer-Huzur Mahallesi

09.00-17.00

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BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Küçükçekmece-Gültepe Mahallesi

09.00-12.00

7
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Küçükçekmece-İnönü Mahallesi

11.00-14.00

8
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Küçükçekmece-İnönü Mahallesi

13.00-16.00

9
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Kağıthane-Seyrantepe Mahallesi

09.00-15.00

10
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Kağıthane-Seyrantepe Mahallesi

09.00-17.00

11
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Kağıthane-Çeliktepe Mahallesi

09.00-15.00

12
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Güngören-Güven Mahallesi

07:30-11:30

13
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Güngören-Sanayi Mahallesi

08:00-12:00

14
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Güngören-Merkez Mahallesi

09:00-13:00

15
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Güngören-Akıncılar Mahallesi

09:00-17:00

16
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Fatih-Ayvansaray Mahallesi

09:00-17:00

17
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Fatih-Rüstempaşa Mahallesi

00:00-06:00

18
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Esenyurt-Cumhuriyet Mahallesi

09:00-17:00

19
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Esenler-Fevzi Çakmak Mahallesi

10:00-14:00

20
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Esenler-Namık Kemal Mahallesi

09:00-17:00

21
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Beşiktaş-Levent Mahallesi

09:00-17:00

22
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Bayrampaşa-Kartaltepe Mahallesi

09:30-15:00

23
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Bağcılar-15 Temmuz Mahallesi

09:00-17:00

24
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Avcılar-Ambarlı Mahallesi

09:00-17:00

25
BEDAŞ’tan 12 ilçeye uyarı: İstanbul'da elektrik kesintileri saatlerce sürecek

Avcılar-Yeşilkent Mahallesi

13:30-17:00

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