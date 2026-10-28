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Altın için 500 dolar düşüş şoku! Tuna Kaya 2026 sonu tahminini güncelledi

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:51
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1
Altın fiyatları, ons altın ve gram altın

Altın fiyatları, ons altın ve gram altın yatırımcıların gündeminde yer alırken Ekonomist Tuna Kaya’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Altında 4500 dolar hedefini ve olası düşüşte 3800 dolar seviyesini işaret eden Kaya, altın fiyatlarında orta ve uzun vadeli beklentilerini açıkladı.

2
Altın tarafında küçük bir toparlanma

Altın tarafında küçük bir toparlanma olduğundan bahseden Kaya, "Altın yeniden 4.000 dolar seviyesinin üzerinde. Gümüş tarafında da küçük bir toparlanma görüyoruz. Gram altın 6.450 seviyesinde, gram gümüş ise 86 seviyesinde bulunuyor."
 

3
Dolar/TL

"Dolar/TL'de adım adım yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ancak bu ay artışlar biraz daha hızlandı. 49,78 seviyesinde bulunuyoruz. Euro/TL tarafında ise 55,58 seviyesindeyiz. Euro/TL'deki düşüşün nedeni, dolar endeksinin artması ve euro/dolar paritesinin euronun aleyhine hareket etmesi."

 

4
yıl sonu beklentisi 5.000 dolar seviyesinden düştü

YIL SONU BEKLENTİSİNDE 500 DOLARLIK DÜŞÜŞ

"Gelelim altında düşüşün bitip bitmediğine ya da en kötüsünün geride kalıp kalmadığına. Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Amundi'nin bir analizi var. Şirket, ons altının en az yüzde 10 yükselerek 4.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Daha önce yıl sonu beklentisi 5.000 dolar seviyesindeydi. Bu beklentisini bir miktar düşürdü ve altında yıl sonuna kadar 500 dolarlık bir artış beklediğini ifade etti."
 

5
eylül ayında altın yüzde 10'a yakın değer kaybetmesi

Eylül ayında altın yüzde 10'a yakın değer kaybetmesinin sebeplerine değinen Kaya, "Öncelikle Amerika'da enflasyon yükseldi. Yükselen enflasyon, Fed'in faizleri artıracağını ve faizleri daha uzun süre yüksek tutacağını gösterdi. Faiz getirisi olmayan altında bu nedenle bir miktar satış gerçekleşti."
 

 

6
yapay zekâ tarafında

"Yapay zekâ tarafında da önemli satışlar oldu. Bu satışların ardından yatırımcılara teminat tamamlama çağrıları geldi. Çünkü yüksek oranda uzun pozisyonlar vardı. Teminat çağrıları nedeniyle yatırımcılar, oldukça likit bir varlık olan altını satarak teminatlarını tamamladılar. Bunun sonucunda altın 4.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Eylül ayı içerisinde 4.500 dolardan 4.000 dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşandı."
 

7
altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket

"Ancak bu, kısa dönemli bir gelişme. Önümüzdeki 1 ila 3 ay arasında altında yatay bir hareket görebiliriz. Fakat daha sonraki dönemlerde, özellikle 6 ay ve üzerindeki orta ve uzun vadede altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum." dedi.
 

8
Altın için 500 dolar düşüş şoku! Tuna Kaya 2026 sonu tahminini güncelledi

Altın tarafında 4.000-4.100 dolar bandının, daha önceki dönemlerde bir toplama bölgesi olduğundan bahseden Kaya, "Altın yeniden bu bölgeye girmiş oldu. Yaz ortalarında uzun süre bu bölgede kaldıktan sonra altında bir canlanma gördük ve fiyat 4.750 dolara kadar yükseldi. Ancak sözünü ettiğim nedenlerden dolayı altın 4.500 dolar desteğini de kaybetti ve yeniden alım bölgesine geldi."
 

9
ONS ALTIN 4000 DOLAR ALTINA SARKABİLİR

ONS ALTIN 4000 DOLAR ALTINA SARKABİLİR

"Tabii ki altın 4.000 doların altına da sarkabilir. Fed'in faiz kararıyla birlikte şahin bir açıklama yapılması durumunda ve Amerika'daki seçimlerin ardından altında bir miktar daha gerileme görebiliriz. Ancak bu gerilemelerin geçici olduğunu düşünüyorum. Altın, bu ölçekte oldukça önemli bir alım fırsatı bölgesine gelmiş bulunuyor."
 

10
altın fiyatı

Kaya, "Elbette tüm varlığımızı altın almak için kullanmıyoruz. Altına ayırdığımız payı bu bölgede kademeli olarak değerlendirebiliriz. Bir kademe alım yaptık, 4.200 dolar seviyelerinde de alım gerçekleştirdik. Üçüncü kademe için ise 4.000-4.100 dolar bandını takip ediyorduk. Son kademeyi bekliyoruz. Eğer fiyat bu seviyelere gelirse 3.800 dolar bandında da alım yapabiliriz." şeklinde konuştu.
 

11
altın

"Bu ihtimal gözünüzü korkutmasın. Altın bu seviyelere gelse bile hızlı bir şekilde toparlanmasını beklerim. Çünkü bütün jeopolitik riskler hâlâ varlığını koruyor."

12
Altın için 500 dolar düşüş şoku! Tuna Kaya 2026 sonu tahminini güncelledi

Gümüş fiyatına ilişkin değerlendirmede bulunan Kaya, "Gümüşte de kritik 56 dolar desteğini kaybettik. Burada da bir miktar toparlanma var. Gümüşte ana destek olarak 50 dolar seviyesini takip ediyoruz. Eğer 56 dolar seviyesini yeniden kazanırsak gümüş tarafında güzel bir toparlanma görebiliriz." dedi.

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Altında ilk direnç

KAya, "Altında ilk direnç 4.100 dolar seviyesi. Dört saatlik grafikte bu seviyeyi aşarsak altında yeniden al sinyali oluşur. Ancak altında yeni yükselişin güç kazanması için daha önce 4.300 dolar seviyesini takip ediyorduk. Artık 4.250 dolar seviyesinin yukarı yönlü aşılmasıyla altın yeniden canlanmaya devam edebilir." ifadesini kullandı.

 

14
Fon krizine ilişkin değerlendirme

Fon krizine ilişkin değerlendirmede bulunan Kaya, "Türkiye'de 29 banka ve aracı kurumla yapılan ankette, ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,40 olarak açıklandı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,50, dolar/TL beklentisi ise 51,60 seviyesinde. Ben ise dolar/TL'nin 52-53 bandında olmasını beklediğimi ifade etmek istiyorum." dedi.

15
fon krizi ödeme

Kaya, "Fon tarafında da yasa çıktı. Yasanın çıkmasının ardından bazı belirsizlikler çözüldü. Artık yavaş yavaş ödeme takvimi oluşuyor. Önümüzdeki dönemde özellikle tasfiye edilen fonlarda para piyasası fonlarında parası bulunan yatırımcılar, 1 milyon liraya kadar olan varlıklarını alabilecekler."

16
en yüksek ödeme

"Ancak herkes 1 milyon lira almayacak. En yüksek ödeme 1 milyon lira olacak. Burada pay adedi üzerinden bir dağıtım yapılacak ve ödemeler peyderpey gerçekleştirilecek."

17
hisse fonları

Hisse fonlarını alanlar açısından ise belirsizlik devam ediyor. Tasfiye edilen bu hisse fonlarının satın aldığı hisseler, ortalama olarak yüzde 80'e yakın değer kaybetmiş durumda. Bu nedenle yatırımcılar ciddi kayıplarla karşılaşabilir. Hisse fonlarında yatırımı olanların bu konuda çok büyük bir beklentiye girmemesi gerekiyor.

 

 

18
borsa istanbul

TL bazında ise özellikle 11.600 seviyesinin yukarı yönlü ve hacimli bir şekilde aşılması gerekiyor. Eğer bu seviye hacimli bir şekilde aşılamazsa yine düşüş görebiliriz.

Borsada yükselişin gerçekleşebilmesi için fonlarla ilgili bu sorunun bir şekilde çözüme kavuşması ve yatırımcılara güven verilmesi gerekiyor.

 

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