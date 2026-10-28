Altın için 500 dolar düşüş şoku! Tuna Kaya 2026 sonu tahminini güncelledi

YIL SONU BEKLENTİSİNDE 500 DOLARLIK DÜŞÜŞ

"Gelelim altında düşüşün bitip bitmediğine ya da en kötüsünün geride kalıp kalmadığına. Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Amundi'nin bir analizi var. Şirket, ons altının en az yüzde 10 yükselerek 4.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Daha önce yıl sonu beklentisi 5.000 dolar seviyesindeydi. Bu beklentisini bir miktar düşürdü ve altında yıl sonuna kadar 500 dolarlık bir artış beklediğini ifade etti."

