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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 05:44
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 05:54

Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı! Lula'dan sert tepki: Utanç verici

Brezilya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin 2. turunu az farkla Lula da Silva'ya kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve pasaport iptali kararına rağmen ABD'ye kaçtı. Bolsonaro'nun kaçmasını "utanç verici" olarak nitelendiren Lula, "Suçsuz olan insan korkmaz. Ülkesinden gizlice kaçan birinin kesinlikle sakladığı veya hesap vermekten çekindiği bir şeyler vardır." dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı! Lula'dan sert tepki: Utanç verici
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 05:44
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 05:54

Brezilya basınındaki habere göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, kara para aklama soruşturması kapsamında Senatör Flavio Bolsonaro'dan pasaportlarını teslim etmesi için tanıdığı 24 saatlik süre yerel saatle 11.00'de doldu.

HABERİN ÖZETİ

Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı! Lula'dan sert tepki: Utanç verici

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Kara para aklama soruşturması kapsamında pasaportlarını teslim etmesi için tanınan süresi dolan Senatör Flavio Bolsonaro'nun, pasaportları iptal edilmesine rağmen gizlice ABD'ye kaçtığı iddia edildi.
Brezilya Federal Polisi, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in tanıdığı 24 saatlik sürenin dolmasıyla Bolsonaro'nun umuma mahsus ve diplomatik pasaportlarını iptal etti.
Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, Bolsonaro'nun pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğruladı.
Bolsonaro'nun kara yoluyla Arjantin'e geçtiği yönündeki iddialara karşılık Arjantin hükümeti, adına yapılmış yasal bir giriş kaydı bulunmadığını duyurdu.
Federal Yüksek Mahkeme, Flavio Bolsonaro hakkında 'Dark Horse' filminin finansmanı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturmalar yürütüyor.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bolsonaro'nun yurt dışına kaçmasını 'utanç verici' olarak nitelendirdi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Brezilya Federal Polisi (PF), sürenin dolmasıyla birlikte Senatör Bolsonaro'nun hem umuma mahsus hem de diplomatik pasaportlarını resmi olarak iptal etti.

Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı! Lula'dan sert tepki: Utanç verici

GİZLİCE ABD'YE KAÇTI

Ancak Bolsonaro'nun, sabah saatlerinde uygulanan yargı kısıtlamalarına uymayarak gizlilik içinde ülkeden kaçtığı savunuldu.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, eski devlet başkanı adayının pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğruladı.

basınındaki haberde ise Bolsonaro’nun kara yoluyla Arjantin’e geçtiği ve Florida’ya gitmek üzere buradan uçağa bindiği iddia edildi.

ARJANTİN'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Arjantin hükümeti de resmi kanallardan Bolsonaro adına ülkeye yapılmış herhangi bir yasal giriş kaydı bulunmadığını duyurdu.

Brezilya Federal Polisi de pasaport iptal kararı öncesinde sistemlerde resmi bir çıkış kaydına rastlanmadığını bildirdi.

Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı! Lula'dan sert tepki: Utanç verici

Yurt dışına çıkış yasağı kararına daha önce tepki gösteren Bolsonaro, kararı "siyasi bir gözdağı" olarak nitelendirmiş ve ülkeden ayrılmayı düşünmediğini savunmuştu.

Bolsonaro, dünkü açıklamasında da ülkeden kaçabileceği şüphesiyle bir yargıcın, pasaportunu teslim etmesini talep ettiğini belirtmişti.

2 SORUŞTURMADA ADI GEÇİYOR

Brezilya basınındaki habere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanıyla ilgili iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı! Lula'dan sert tepki: Utanç verici

LULA DA SİLVA'DAN TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

Brezilya Devlet Başkanı , seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

yurt dışına çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçan Bolsonaro'yu eleştiren Lula da Silva, "Suçsuz olan insan korkmaz. Ülkesinden gizlice kaçan birinin kesinlikle sakladığı veya hesap vermekten çekindiği bir şeyler vardır." ifadesini kullandı.

Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı! Lula'dan sert tepki: Utanç verici

Lula da Silva, Bolsonaro'nun yargı önünde aklanmayı denemek yerine firar etmeyi seçtiğini belirterek, "Brezilya'dan bu şekilde ayrılmış olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Kaçmak yerine ülkede kalıp hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu adalet önünde kanıtlayabilirdi. Yaşanan bu firar süreci Brezilya siyaset tarihi açısından utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı! Lula'dan sert tepki: Utanç verici

"BREZİLYA'DAN AYRILMAM İÇİN DAVET ALDIM"

Oto yıkama operasyonu kapsamında cezaevinde geçirdiği dönemi hatırlatan Lula da Silva, "Brezilya'dan ayrılmam için çok sayıda davet aldım. Büyükelçiliklere sığınmam için pek çok teklif yapıldı. Ancak ben Brezilya'da kalmayı ve Federal Polise teslim olmayı seçtim çünkü beni suçlayanların maskesini düşürmek ve masumiyetimi kanıtlamak istiyordum. İşte bugün buradayım ve yeniden devlet başkanı seçildim." diye konuştu.

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#Arjantin
#Luiz Inacio Lula Da Silva
#Bolsonaro
#Alexandre De Moraes
#Brezilya Federal Polisi
#Dünya
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