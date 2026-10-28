Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı! Lula'dan sert tepki: Utanç verici

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brezilya basınındaki habere göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, kara para aklama soruşturması kapsamında Senatör Flavio Bolsonaro'dan pasaportlarını teslim etmesi için tanıdığı 24 saatlik süre yerel saatle 11.00'de doldu.
Brezilya Federal Polisi (PF), sürenin dolmasıyla birlikte Senatör Bolsonaro'nun hem umuma mahsus hem de diplomatik pasaportlarını resmi olarak iptal etti.
Ancak Bolsonaro'nun, sabah saatlerinde uygulanan yargı kısıtlamalarına uymayarak gizlilik içinde ülkeden kaçtığı savunuldu.
Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, eski devlet başkanı adayının pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğruladı.
Arjantin basınındaki haberde ise Bolsonaro’nun kara yoluyla Arjantin’e geçtiği ve Florida’ya gitmek üzere buradan uçağa bindiği iddia edildi.
Arjantin hükümeti de resmi kanallardan Bolsonaro adına ülkeye yapılmış herhangi bir yasal giriş kaydı bulunmadığını duyurdu.
Brezilya Federal Polisi de pasaport iptal kararı öncesinde sistemlerde resmi bir çıkış kaydına rastlanmadığını bildirdi.
Yurt dışına çıkış yasağı kararına daha önce tepki gösteren Bolsonaro, kararı "siyasi bir gözdağı" olarak nitelendirmiş ve ülkeden ayrılmayı düşünmediğini savunmuştu.
Bolsonaro, dünkü açıklamasında da ülkeden kaçabileceği şüphesiyle bir yargıcın, pasaportunu teslim etmesini talep ettiğini belirtmişti.
Brezilya basınındaki habere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanıyla ilgili iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.
Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.
yurt dışına çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçan Bolsonaro'yu eleştiren Lula da Silva, "Suçsuz olan insan korkmaz. Ülkesinden gizlice kaçan birinin kesinlikle sakladığı veya hesap vermekten çekindiği bir şeyler vardır." ifadesini kullandı.
Lula da Silva, Bolsonaro'nun yargı önünde aklanmayı denemek yerine firar etmeyi seçtiğini belirterek, "Brezilya'dan bu şekilde ayrılmış olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Kaçmak yerine ülkede kalıp hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu adalet önünde kanıtlayabilirdi. Yaşanan bu firar süreci Brezilya siyaset tarihi açısından utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.
Oto yıkama operasyonu kapsamında cezaevinde geçirdiği dönemi hatırlatan Lula da Silva, "Brezilya'dan ayrılmam için çok sayıda davet aldım. Büyükelçiliklere sığınmam için pek çok teklif yapıldı. Ancak ben Brezilya'da kalmayı ve Federal Polise teslim olmayı seçtim çünkü beni suçlayanların maskesini düşürmek ve masumiyetimi kanıtlamak istiyordum. İşte bugün buradayım ve yeniden devlet başkanı seçildim." diye konuştu.