İstanbul barajlarında son durum! Kritik seviye sonrası vatandaşlara uyarı geldi: "Bölgeden uzak durun"

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İstanbul
İstanbul’da barajların doluluk oranları arasındaki fark dikkat çekti. İSKİ’nin 28 Ekim 2026 tarihli ölçüm verilerine göre, kentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 53,71 olarak kaydedildi. Darlık Barajı yüzde 89,4 ile en yüksek doluluk oranına sahip olurken Pabuçdere Barajı yüzde 2,9 ile son sırada yer aldı.
İstanbul’un su kaynakları arasında doluluk oranının en yüksek olduğu baraj Darlık oldu. Darlık Barajı’nda doluluk yüzde 89,4 olarak ölçülürken Ömerli Barajı’nda bu oran yüzde 77,5’e ulaştı. Alibey Barajı yüzde 72,6, Elmalı Barajı ise yüzde 65,4 doluluk oranıyla sıralandı.
Barajlardaki doluluk oranları arasındaki fark, Kazandere ve Pabuçdere’de daha belirgin hale geldi. Kazandere Barajı’nda doluluk yüzde 4,7, Pabuçdere Barajı’nda ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi.
Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçede yer alan Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesinin planlandığı kaydedildi.
Belediye, dearj işlemi nedeinyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla dere çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.
https://x.com/eyupbelediyesi/status/2115141607486091399
İSKİ’nin son açıklanan ölçüm verilerine göre barajlardaki doluluk oranları şöyle sıralandı:
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı
|Darlık
|%89,4
|Ömerli
|%77,5
|Alibey
|%72,6
|Elmalı
|%65,4
|Istrancalar
|%45,8
|Terkos
|%37,3
|Sazlıdere
|%32,8
|Büyükçekmece
|%31,2
|Kazandere
|%4,7
|Pabuçdere
|%2,9