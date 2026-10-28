TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:55

İstanbul barajlarında son durum! Kritik seviye sonrası vatandaşlara uyarı geldi: "Bölgeden uzak durun"

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası barajlardaki doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ’nin son verilerine göre; İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 54'e yaklaştı. olarak kaydedildi. Öte yandan su seviyesi yükselen Alibey Barajı'ndan su tahliyesi planlanıyor. Vatandaşları dere yatağından uzak durmaları konusunda uyarı geldi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İstanbul barajlarında son durum! Kritik seviye sonrası vatandaşlara uyarı geldi:
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:55

’da barajların doluluk oranları arasındaki fark dikkat çekti. ’nin 28 Ekim 2026 tarihli ölçüm verilerine göre, kentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 53,71 olarak kaydedildi. Darlık Barajı yüzde 89,4 ile en yüksek doluluk oranına sahip olurken Pabuçdere Barajı yüzde 2,9 ile son sırada yer aldı.

İstanbul barajlarında son durum! Kritik seviye sonrası vatandaşlara uyarı geldi: "Bölgeden uzak durun"

DARLIK BARAJI YÜZDE 90'A DAYANDI

İstanbul’un su kaynakları arasında doluluk oranının en yüksek olduğu baraj Darlık oldu. Darlık Barajı’nda doluluk yüzde 89,4 olarak ölçülürken Ömerli Barajı’nda bu oran yüzde 77,5’e ulaştı. Alibey Barajı yüzde 72,6, Elmalı Barajı ise yüzde 65,4 doluluk oranıyla sıralandı.

İstanbul barajlarında son durum! Kritik seviye sonrası vatandaşlara uyarı geldi: "Bölgeden uzak durun"

İKİ BARAJDA DOLULUK YÜZDE 5’İN ALTINDA

Barajlardaki doluluk oranları arasındaki fark, Kazandere ve Pabuçdere’de daha belirgin hale geldi. Kazandere Barajı’nda doluluk yüzde 4,7, Pabuçdere Barajı’nda ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

İstanbul barajlarında son durum! Kritik seviye sonrası vatandaşlara uyarı geldi: "Bölgeden uzak durun"

FAZLA SU KONTROLLÜ ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLEBİLİR

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçede yer alan Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Belediye, dearj işlemi nedeinyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla dere çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

https://x.com/eyupbelediyesi/status/2115141607486091399

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin son açıklanan ölçüm verilerine göre barajlardaki doluluk oranları şöyle sıralandı:

  • Darlık    %89,4
  • Ömerli    %77,5
  • Alibey    %72,6
  • Elmalı    %65,4
  • Istrancalar    %45,8
  • Terkos    %37,3
  • Sazlıdere    %32,8
  • Büyükçekmece    %31,2
  • Kazandere    %4,7
  • Pabuçdere    %2,9
Baraj AdıDoluluk Oranı
Darlık%89,4
Ömerli%77,5
Alibey%72,6
Elmalı%65,4
Istrancalar%45,8
Terkos%37,3
Sazlıdere%32,8
Büyükçekmece%31,2
Kazandere%4,7
Pabuçdere%2,9
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
28 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı! Sarı ve turuncu kod verildi: Yarına dikkat
AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı: Bu saat aralığına dikkat! Birden bastıracak
ETİKETLER
#İstanbul
#İSKİ
#Darlık Barajı
#Eyüpsultan Belediyesi
#Pabuçdere Barajı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.