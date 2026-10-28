İstanbul barajlarında son durum! Kritik seviye sonrası vatandaşlara uyarı geldi: "Bölgeden uzak durun"

İstanbul’da barajların doluluk oranları arasındaki fark dikkat çekti. İSKİ’nin 28 Ekim 2026 tarihli ölçüm verilerine göre, kentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 53,71 olarak kaydedildi. Darlık Barajı yüzde 89,4 ile en yüksek doluluk oranına sahip olurken Pabuçdere Barajı yüzde 2,9 ile son sırada yer aldı.

DARLIK BARAJI YÜZDE 90'A DAYANDI

İstanbul’un su kaynakları arasında doluluk oranının en yüksek olduğu baraj Darlık oldu. Darlık Barajı’nda doluluk yüzde 89,4 olarak ölçülürken Ömerli Barajı’nda bu oran yüzde 77,5’e ulaştı. Alibey Barajı yüzde 72,6, Elmalı Barajı ise yüzde 65,4 doluluk oranıyla sıralandı.

İKİ BARAJDA DOLULUK YÜZDE 5’İN ALTINDA

Barajlardaki doluluk oranları arasındaki fark, Kazandere ve Pabuçdere’de daha belirgin hale geldi. Kazandere Barajı’nda doluluk yüzde 4,7, Pabuçdere Barajı’nda ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

FAZLA SU KONTROLLÜ ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLEBİLİR

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçede yer alan Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Belediye, dearj işlemi nedeinyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla dere çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

https://x.com/eyupbelediyesi/status/2115141607486091399

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin son açıklanan ölçüm verilerine göre barajlardaki doluluk oranları şöyle sıralandı:

Darlık %89,4

Ömerli %77,5

Alibey %72,6

Elmalı %65,4

Istrancalar %45,8

Terkos %37,3

Sazlıdere %32,8

Büyükçekmece %31,2

Kazandere %4,7

Pabuçdere %2,9