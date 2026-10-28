AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı: Bu saat aralığına dikkat! Birden bastıracak

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da kent genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Hava tahmin raporuna göre sağanak yağışın başlayacağı ve kuvvetleneceği gün de belli oldu.

SAĞANAK GECE SAATLERİNDE BASTIRACAK

İstanbul’da bugün sabah saatlerinde 14, öğle saatlerinde 17, akşam saatlerinde 15 ve gece saatlerinde 13 derece sıcaklık beklendiği bildirildi. Poyrazın da kent genelinde etkisini arttırması beklenirken, metrekareye 1 ila 5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde bastıracağı bildirildi.

EN YOĞUN YAĞIŞ YARIN

Yayımlanan rapora göre en yoğun yağışın ise 29 Ekim Perşembe(yarın) günü görülecek. Metrekareye 10 ile 20 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtilirken, sıcaklıkların 13 ila 17 dereceye arasında değişeceği açıklandı.

Tarih Gün Min / Max Durum Yağış Miktarı 29.10.2026 Perşembe 13°C / 17°C Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 10 - 20 kg arası 30.10.2026 Cuma 13°C / 15°C Çok bulutlu, hafif yağmurlu 1 - 3 kg arası 31.10.2026 Cumartesi 13°C / 16°C Çok bulutlu Yerel yağmurlu 01.11.2026 Pazar 13°C / 16°C Parçalı ve çok bulutlu Yağış beklenmiyor 02.11.2026 Pazartesi 12°C / 14°C Çok bulutlu, hafif yağmurlu 2 - 5 kg arası 03.11.2026 Salı 10°C / 14°C Çok bulutlu, hafif yağmurlu 2 - 5 kg arası

7 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."