AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı: Bu saat aralığına dikkat! Birden bastıracak

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İstanbul
İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da kent genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Hava tahmin raporuna göre sağanak yağışın başlayacağı ve kuvvetleneceği gün de belli oldu.
İstanbul’da bugün sabah saatlerinde 14, öğle saatlerinde 17, akşam saatlerinde 15 ve gece saatlerinde 13 derece sıcaklık beklendiği bildirildi. Poyrazın da kent genelinde etkisini arttırması beklenirken, metrekareye 1 ila 5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde bastıracağı bildirildi.
Yayımlanan rapora göre en yoğun yağışın ise 29 Ekim Perşembe(yarın) günü görülecek. Metrekareye 10 ile 20 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtilirken, sıcaklıkların 13 ila 17 dereceye arasında değişeceği açıklandı.
|Tarih
|Gün
|Min / Max
|Durum
|Yağış Miktarı
|29.10.2026
|Perşembe
|13°C / 17°C
|Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
|10 - 20 kg arası
|30.10.2026
|Cuma
|13°C / 15°C
|Çok bulutlu, hafif yağmurlu
|1 - 3 kg arası
|31.10.2026
|Cumartesi
|13°C / 16°C
|Çok bulutlu
|Yerel yağmurlu
|01.11.2026
|Pazar
|13°C / 16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Yağış beklenmiyor
|02.11.2026
|Pazartesi
|12°C / 14°C
|Çok bulutlu, hafif yağmurlu
|2 - 5 kg arası
|03.11.2026
|Salı
|10°C / 14°C
|Çok bulutlu, hafif yağmurlu
|2 - 5 kg arası
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."