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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:26

AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı: Bu saat aralığına dikkat! Birden bastıracak

AKOM, İstanbul için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; sağanak yağışın gece saatlerine başlayacağı belirtilirken, hava sıcaklıklarının da 13 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Yağışların hafta boyunca devam edeceği açıklandı. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:26

, Balkanlar üzerinden gelen ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (), İstanbul'da kent genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Hava tahmin raporuna göre sağanak yağışın başlayacağı ve kuvvetleneceği gün de belli oldu. 

AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı: Bu saat aralığına dikkat! Birden bastıracak

SAĞANAK GECE SAATLERİNDE BASTIRACAK

İstanbul’da bugün sabah saatlerinde 14, öğle saatlerinde 17, akşam saatlerinde 15 ve gece saatlerinde 13 derece sıcaklık beklendiği bildirildi. Poyrazın da kent genelinde etkisini arttırması beklenirken, metrekareye 1 ila 5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde bastıracağı bildirildi. 

AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı: Bu saat aralığına dikkat! Birden bastıracak

EN YOĞUN YAĞIŞ YARIN 

Yayımlanan rapora göre en yoğun yağışın ise 29 Ekim Perşembe(yarın) günü görülecek. Metrekareye 10 ile 20 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtilirken, sıcaklıkların 13 ila 17 dereceye arasında değişeceği açıklandı. 

TarihGünMin / MaxDurumYağış Miktarı
29.10.2026Perşembe13°C / 17°CÇok bulutlu, sağanak yağmurlu10 - 20 kg arası
30.10.2026Cuma13°C / 15°CÇok bulutlu, hafif yağmurlu1 - 3 kg arası
31.10.2026Cumartesi13°C / 16°CÇok bulutluYerel yağmurlu
01.11.2026Pazar13°C / 16°CParçalı ve çok bulutluYağış beklenmiyor
02.11.2026Pazartesi12°C / 14°CÇok bulutlu, hafif yağmurlu2 - 5 kg arası
03.11.2026Salı10°C / 14°CÇok bulutlu, hafif yağmurlu2 - 5 kg arası

7 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı: Bu saat aralığına dikkat! Birden bastıracak
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ETİKETLER
#İstanbul
#soğuk hava
#Balkanlar
#Akom
#Yağışlı Sistem
#Gündem
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