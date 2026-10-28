28 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı! Sarı ve turuncu kod verildi: Yarına dikkat

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ekim Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Öte yandan yayımlanan raporda 19 kent için alarm verildi; 18 il için sarı, 1 il için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli için sarı kod; Muğla için ise turuncu kod uyarısı verildi.
Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ÇANAKKALE
|16°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
|İSTANBUL
|18°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|18°C
|Çok bulutlu
|EGE
|DENİZLİ
|21°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
|İZMİR
|19°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
|MANİSA
|20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
|MUĞLA
|15°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
|AKDENİZ
|ADANA
|25°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
|ANTALYA
|19°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
|BURDUR
|19°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
|HATAY
|24°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ÇANKIRI
|20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KONYA
|21°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|22°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DÜZCE
|18°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|19°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|19°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|24°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|RİZE
|23°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SAMSUN
|20°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|TRABZON
|21°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|14°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|MALATYA
|19°C
|Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|VAN
|17°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|19°C
|Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|18°C
|Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|21°C
|Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|20°C
|Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, Kars ve Ardahan dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı