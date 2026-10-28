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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 07:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 07:54

28 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı! Sarı ve turuncu kod verildi: Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; 18 il için sarı, 1 il için ise turuncu kodlu uyarı verildi. Rüzgarın da kuvvetleneceği bildirilirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riskine karşı uyarılar yapıldı. İşte 28 Ekim Çarşamba güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 07:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 07:54

28 Ekim Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; , , , İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 

HABERİN ÖZETİ

28 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı! Sarı ve turuncu kod verildi: Yarına dikkat

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim Çarşamba günü için Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Ege, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
19 kent için uyarı yapıldı; 18 il için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu uyarı verildi.
Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerine kadar yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
28 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı! Sarı ve turuncu kod verildi: Yarına dikkat

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan yayımlanan raporda 19 kent için alarm verildi; 18 il için sarı, 1 il için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli için sarı kod; için ise turuncu kod uyarısı verildi. 

28 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı! Sarı ve turuncu kod verildi: Yarına dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. 

28 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı! Sarı ve turuncu kod verildi: Yarına dikkat

YARIN İÇİN DE UYARI YAPILDI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ18°CÇok bulutlu
EGEDENİZLİ21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZADANA25°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUANKARA20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZBOLU22°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA24°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN20°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS16°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA19°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR19°CÇok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN18°CÇok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT21°CÇok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA20°CÇok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Kars ve Ardahan dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ETİKETLER
#muğla
#Ege
#Akdeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#Gündem
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