Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ekim Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 28 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı! Sarı ve turuncu kod verildi: Yarına dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim Çarşamba günü için Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ege, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 19 kent için uyarı yapıldı; 18 il için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu uyarı verildi. Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. 29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerine kadar yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan yayımlanan raporda 19 kent için alarm verildi; 18 il için sarı, 1 il için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli için sarı kod; Muğla için ise turuncu kod uyarısı verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

YARIN İÇİN DE UYARI YAPILDI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ 18°C Çok bulutlu EGE DENİZLİ 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. İZMİR 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. AKDENİZ ADANA 25°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. BURDUR 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. HATAY 24°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU 22°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU 19°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 19°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 24°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı RİZE 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 20°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 16°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA 19°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 19°C Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN 18°C Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT 21°C Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 20°C Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Kars ve Ardahan dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı