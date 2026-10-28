28 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

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İstanbul
Döviz piyasasında 28 Ekim Çarşamba günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü yükselişle, euro düşüşle açtı. İşte 28 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,4064 TL
Satış (TL): 55,4337 TL
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,8201 TL
Satış (TL): 49,8503 TL