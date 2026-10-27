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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları açıkladı: 93 fon için 68 milyar TL ödendi, cuma günü yeni ödemeler başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye sürecindeki şirketler ve fon ödemelerine ilişkin kritik detayları paylaştı. A1 Capital, Bulls ve Pardus altındaki 93 fon kapsamında bugün itibarıyla 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL ödendiğini belirten Yılmaz, resmi tatil arasının ardından ödemelerin cuma günü en düşükten en yükseğe doğru yeniden başlayacağını duyurdu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları açıkladı: 93 fon için 68 milyar TL ödendi, cuma günü yeni ödemeler başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:23

, kamuoyunun yakından takip ettiği tasfiye süreçleri ve fon ödemelerine dair güncel verileri paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları açıkladı: 93 fon için 68 milyar TL ödendi, cuma günü yeni ödemeler başlıyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye süreçleri ve fon ödemelerine ilişkin güncel verileri paylaştı.
A1 Capital, Bulls ve Pardus adlı şirketler ve bunların altındaki 93 fonun ödemeleri yapılmış durumda.
Bugün itibarıyla 93 fon bünyesindeki 71 bin 899 hesaba toplamda 68 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
Resmi tatiller nedeniyle yaşanan duraksamanın ardından ödemeler cuma günü itibarıyla tekrardan başlayacak.
Cuma günü başlayacak olan etapta 1 milyon TL'ye kadar olan hesaplar kapsama alınacak ve ödemeler tutar sırasına göre en düşük miktardan en yükseğe doğru sıralanacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Tasfiye süreçlerine ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Olağan tasfiyelerle ilgili biliyorsunuz, bir şirketin tasfiyesi tamamlandı, bir tanesi de tamamlanmak üzere. A1 Capital, Bulls ve Pardus adlı şirketler ve bunların altındaki 93 fonun ödemeleri yapılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları açıkladı: 93 fon için 68 milyar TL ödendi, cuma günü yeni ödemeler başlıyor

71 BİN 899 HESABA 68 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Süreç kapsamında yapılan dev ödemeleri açıklayan Yılmaz, bugün itibarıyla 93 fon bünyesindeki 71 bin 899 hesaba toplamda 68 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi. Ödeme sürecinin kesintisiz ve planlanan takvime uygun şekilde devam ettiği vurguladı.

TATİL ARASININ ARDINDAN CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Ödeme takvimindeki geçici duraksamaya dikkat çeken Yılmaz, hafta ortasındaki resmi tatiller nedeniyle işlemlerde bir kısıtlılık yaşandığını ifade etti. Çarşamba ve perşembe günlerine denk gelen tatil döneminin ardından sürecin yeniden hız kazanacağını belirten Cevdet Yılmaz, ödemelerin cuma günü itibarıyla tekrardan başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları açıkladı: 93 fon için 68 milyar TL ödendi, cuma günü yeni ödemeler başlıyor

ÖDEMELER İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN YATIRILACAK  

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca, ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yapılacağını bildirdi. Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak."

1 MİLYON TL'YE KADAR OLAN HESAPLARA ÖNCELİK

Ödemeler hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kademeli bir sıra izleneceğini açıkladı. Cuma günü başlayacak olan etapta 1 milyon TL'ye kadar olan hesaplar kapsama alınacak. Hesaplara aktarımlar, tutar sırasına göre en düşük miktardan en yüksek miktara doğru sıralanacak.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları açıkladı: 93 fon için 68 milyar TL ödendi, cuma günü yeni ödemeler başlıyor
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#Cevdet Yılmaz
#cumhurbaşkanı yardımcısı
#A1 Capital
#Bulls
#Pardus
#Ekonomi
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