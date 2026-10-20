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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan fon açıklaması: Yatırım suç değil, dolandırıcılık suç

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonlara, hisse senetlerine veya farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın suç olmadığını, fon yatırımlarında dolandırıcılık ve manipülasyon yapmanın suç olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan fon açıklaması: Yatırım suç değil, dolandırıcılık suç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , sosyal medya hesabından fon ve hisse gündemine dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, sermaye piyasalarının kalkınma sürecinde son derece önemli ve değerli olduğunu belirten Yılmaz, belirli fonlarda son dönemde ortaya çıkan sorunların aşılması ile sermaye piyasaların daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini kaydetti.

TEDBİRLER HIZLA HAYATA GEÇİRİLDİ

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından kurulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran Yılmaz, "Fon piyasalarının belirli bir bölümünde yaşanan sorunlarla ilgili olarak idari ve adli tedbirler kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirilmektedir. Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır, olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemeler Meclisimizin gündemindedir. Haksız ve fahiş kazançların sisteme dönmesi ve yatırımcılara ödenmesi için yoğun ve çok yönlü çaba sarf edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"FONLARA, HİSSE SENETLERİNE YATIRIM YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR"

İstismarcılara ve manipülatörlere karşı alınan tedbirleri ve yapılan düzenlemeleri çarpıtarak, tüm sermaye piyasalarını ve sağlıklı işleyen fonları töhmet altında bırakmanın yanlış olduğunun altını çizen Yılmaz, açıklamalarına şöyle devam etti:

"10 ay kadar önce, özet olarak, istismar edilen bazı fonlara ilişkin o dönem yapılan belirli düzenlemelerin tüm piyasaya yönelikmiş gibi algı oluşturulmasını yanlış bulduğumu söylemiştim. Sağlıklı ekonomik iletişimin altını çizmiştim. Bugün de aynı anlayışla, sorunlu fonlara ilişkin alınan tedbirlerin, kurallara uygun çalışan ve piyasanın yüzde doksanından fazlasını teşkil eden fonlara yönelikmiş gibi oluşturulan algıların sisteme ve yatırımcılara zarar verdiğini ifade ediyorum. Hastalıklı yapıları tasfiye ederken bünyeye zarar vermeyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Nerede somut bir sorun varsa, yetkili otoritelerce söz konusu sorunun veya sorunlu fonların üstüne gidilmesi esastır. Defalarca vurguladığımız üzere; fonlara, hisse senetlerine veya farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suç değildir, aksine tüm plan ve programlarımızda desteklenen bir politikadır. Bu alanlarda hukuka aykırı işlemler ile piyasayı bozmak, dolandırıcılık ve manipülasyon yapmak ise suçtur. Bu ayrımı net bir şekilde yapmamak, yatırımcılara da ekonomimize de zarar verecektir. Kim hukuka aykırı işlem yaptıysa veya yaparsa hiç şüphesiz sonuçlarına katlanmalıdır. Kurallara uygun çalışanlara, sistemin geneline ve yatırımcıların haklarına sahip çıkmak ise başta bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler olmak üzere, hepimizin ortak sorumluluğudur."

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ETİKETLER
#Fön
#Cevdet Yılmaz
#meclis
#hisse senetleri
#Fon Koordinasyon Kurulu
#Politika
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