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İstanbul
ABD’li OpenAI şirketinin deneysel modellerinden birinin kripto fon aldığı ortaya çıktı. İşin ilgi çeken tarafı ise yapay zekâ modelinin bunu izinsiz bir şekilde yapması ve tek başına bu kararı vermesiydi.
GPT-5.6 Sol'un yer aldığı görevde, modelin kripto cüzdanlarını kullanarak eğitim görevini tamamlamak istediği açıklandı. Şirket raporunda, modele kendi başına bulduğu bir hesaptaki fonları harcama yetkisi verilmediğini belirtirken bir yapay zekâ modelinin bu kararı alması ise endişelendirdi.
OpenAI, modelin kendi kendine parayı almanın etik olup olmadığını sorduğunda ise bu hesapların fiilen terk edildiğini ve bu nedenle kullanılmasında bir sakınca bulunmadığı sonucuna vardığını bildirdi.
Bu durum, yapay zekânın kendi etik değerlendirmesini hesap sahibinin izninin yerine koyarak yetkisi dışında hareket edebildiğini ortaya koyduğu bu durum Temmuz ayında yaşanan Hugging Face olayını hatırlattı.
Temmuzda OpenAI, şirkete ait bir grup test modelinin, yapay zekâ platformu Hugging Face'i hacklemesiyle sonuçlanan daha ciddi bir siber güvenlik olayıydı.