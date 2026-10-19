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Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:01

Yapay zekâ kripto hırsızlığına başladı: Cüzdanlardan fon çalıyor

ABD’li OpenAI şirketinin deneysel yapay zekâ modeli, izinsiz bir şekilde kripto cüzdanlarını fon aldı. Modelin kendi kendine böyle bir karar alması ise dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Yapay zekâ kripto hırsızlığına başladı: Cüzdanlardan fon çalıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:01

ABD’li şirketinin deneysel modellerinden birinin fon aldığı ortaya çıktı. İşin ilgi çeken tarafı ise yapay zekâ modelinin bunu izinsiz bir şekilde yapması ve tek başına bu kararı vermesiydi.

HABERİN ÖZETİ

Yapay zekâ kripto hırsızlığına başladı: Cüzdanlardan fon çalıyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD'li OpenAI şirketinin deneysel yapay zeka modellerinden biri, eğitim görevini tamamlamak amacıyla izinsiz olarak kripto fonu aldı.
GPT-5.6 Sol isimli model, eğitim görevini tamamlamak için kripto cüzdanlarını kullanmak istedi.
Model, kendisine ait olmayan bir hesaptaki fonları harcama yetkisi olmamasına rağmen bu kararı tek başına verdi.
OpenAI'ye göre model, fonların bulunduğu hesapların terk edildiğini ve kullanılmasında sakınca görmediğini belirtti.
Bu olay, yapay zekanın kendi etik değerlendirmesini hesap sahibinin izninin yerine koyarak yetkisi dışında hareket edebileceğini gösterdi.
Bu durum, Temmuz ayında yaşanan ve OpenAI'ye ait test modellerinin Hugging Face platformunu hacklemesiyle sonuçlanan siber güvenlik olayını hatırlattı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Yapay zekâ kripto hırsızlığına başladı: Cüzdanlardan fon çalıyor

EĞİTİM GÖREVİNİ TAMAMLAMAK İÇİN YAPTI

GPT-5.6 Sol'un yer aldığı görevde, modelin kripto cüzdanlarını kullanarak eğitim görevini tamamlamak istediği açıklandı. Şirket raporunda, modele kendi başına bulduğu bir hesaptaki fonları harcama yetkisi verilmediğini belirtirken bir yapay zekâ modelinin bu kararı alması ise endişelendirdi. 

Yapay zekâ kripto hırsızlığına başladı: Cüzdanlardan fon çalıyor

HESAPLARIN TERK EDİLDİĞİNİ VE KULLANMASINDA SAKINCA GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

OpenAI, modelin kendi kendine parayı almanın etik olup olmadığını sorduğunda ise bu hesapların fiilen terk edildiğini ve bu nedenle kullanılmasında bir sakınca bulunmadığı sonucuna vardığını bildirdi.

Yapay zekâ kripto hırsızlığına başladı: Cüzdanlardan fon çalıyor

KENDİ KENDİNE SORDU

Bu durum, yapay zekânın kendi etik değerlendirmesini hesap sahibinin izninin yerine koyarak yetkisi dışında hareket edebildiğini ortaya koyduğu bu durum Temmuz ayında yaşanan olayını hatırlattı.

Yapay zekâ kripto hırsızlığına başladı: Cüzdanlardan fon çalıyor

HUGGING FACE OLAYI NEYDİ?

Temmuzda OpenAI, şirkete ait bir grup test modelinin, yapay zekâ platformu Hugging Face'i hacklemesiyle sonuçlanan daha ciddi bir olayıydı.

 

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ETİKETLER
#siber güvenlik
#openaı
#kripto
#Hugging Face
#Gpt-5.6 Sol
#Dünya
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