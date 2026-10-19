Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:33

Bakırda arz alarmı! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

Küresel bakır piyasasında arz sıkıntısı fiyatları yukarı çekti. Londra Metal Borsası’nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,31 artışla 14 bin 452,50 dolara yükseldi. Çin ekonomisinden gelen büyüme verileri piyasaya destek verirken, bakır konsantresindeki daralma endişeleri artırdı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bakırda arz alarmı! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:33

Küresel piyasasında arz sıkıntısı giderek daha fazla hissediliyor. Özellikle bakır konsantresi tedarikinde yaşanan sorunlar fiyatları yukarı taşırken, dünyanın en büyük metal tüketicilerinden 'den gelen ekonomik veriler de piyasanın yönünde etkili oldu. 'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 0,31 yükselerek 14 bin 452,50 dolara ulaştı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise bakır kontratları yüzde 0,41 değer kazanarak 109 bin 900 yuandan işlem gördü.

BAKIR PİYASASINDA ARZ SIKINTISI BÜYÜYOR

Fiyatlardaki yükselişin arkasında, bakır üretiminde kullanılan konsantre hammaddenin tedarikinde yaşanan sıkışıklık bulunuyor. Dünyanın önde gelen bakır üreticilerinden Antofagasta'nın, bakır konsantresini negatif işleme ücretleri üzerinden satması piyasadaki arz sorununun boyutunu gözler önüne serdi.

Normal şartlarda işleme maliyetleri üzerinden şekillenen bu ücretlerin negatife dönmesi, hammaddeye ulaşmanın ne kadar zorlaştığını ortaya koyuyor. Öte yandan Antofagasta'nın Centinela madeninde yaşanan grevin sona erdiği açıklandı. Madendeki üretimin normal seviyelerde devam ettiği bildirildi.

Bakırda arz alarmı! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

ÇİN'DEN GELEN BÜYÜME VERİLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Bakır fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme ise Çin ekonomisinden geldi. Küresel bakır tüketiminde önemli bir yere sahip olan Çin, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ancak ekonomiden gelen bütün veriler aynı yönde değil. Ülkede sabit sermaye yatırımları yılın ilk dokuz ayında yüzde 7,2 geriledi. Bakır stoklarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır miktarı yüzde 25,9 yükselerek 73 bin 962 tona ulaştı.

Bir tarafta beklentileri aşan büyüme, diğer tarafta yatırımlardaki gerileme ve artan stoklar var. Bu tablo, bakır talebinin seyrine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

BAZ METALLERDE FİYATLAR FARKLI YÖNLERE HAREKET ETTİ

Bakırdaki yükselişe rağmen diğer baz metallerde karışık bir seyir izlendi. Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatları yatay kalırken çinko yüzde 0,08 değer kazandı. Kurşun yüzde 0,21 gerilerken nikel yüzde 0,40, kalay ise yüzde 0,44 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda da benzer bir görünüm vardı. Alüminyum yüzde 0,71, çinko yüzde 0,59 yükselirken kurşun yüzde 0,40 değer kaybetti.

Nikelde yüzde 1,12, kalayda ise yüzde 0,64'lük artış kaydedildi.

 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için 3 Kasım uyarısı! Tuna Kaya rakamları tek tek açıkladı
Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte pazartesinin ilk rakamları
En çok konut satılan iller belli oldu: Konut satışlarındaki veriler şok edici detayı gözler önüne serdi
ETİKETLER
#bakır
#Çin
#Londra Metal Borsası
#Şanghay Vadeli İşlemler Borsası
#Antofagasta
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.