Bakırda arz alarmı! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

Küresel bakır piyasasında arz sıkıntısı giderek daha fazla hissediliyor. Özellikle bakır konsantresi tedarikinde yaşanan sorunlar fiyatları yukarı taşırken, dünyanın en büyük metal tüketicilerinden Çin'den gelen ekonomik veriler de piyasanın yönünde etkili oldu. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 0,31 yükselerek 14 bin 452,50 dolara ulaştı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise bakır kontratları yüzde 0,41 değer kazanarak 109 bin 900 yuandan işlem gördü.

BAKIR PİYASASINDA ARZ SIKINTISI BÜYÜYOR

Fiyatlardaki yükselişin arkasında, bakır üretiminde kullanılan konsantre hammaddenin tedarikinde yaşanan sıkışıklık bulunuyor. Dünyanın önde gelen bakır üreticilerinden Antofagasta'nın, bakır konsantresini negatif işleme ücretleri üzerinden satması piyasadaki arz sorununun boyutunu gözler önüne serdi.

Normal şartlarda işleme maliyetleri üzerinden şekillenen bu ücretlerin negatife dönmesi, hammaddeye ulaşmanın ne kadar zorlaştığını ortaya koyuyor. Öte yandan Antofagasta'nın Centinela madeninde yaşanan grevin sona erdiği açıklandı. Madendeki üretimin normal seviyelerde devam ettiği bildirildi.

ÇİN'DEN GELEN BÜYÜME VERİLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Bakır fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme ise Çin ekonomisinden geldi. Küresel bakır tüketiminde önemli bir yere sahip olan Çin, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ancak ekonomiden gelen bütün veriler aynı yönde değil. Ülkede sabit sermaye yatırımları yılın ilk dokuz ayında yüzde 7,2 geriledi. Bakır stoklarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır miktarı yüzde 25,9 yükselerek 73 bin 962 tona ulaştı.

Bir tarafta beklentileri aşan büyüme, diğer tarafta yatırımlardaki gerileme ve artan stoklar var. Bu tablo, bakır talebinin seyrine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

BAZ METALLERDE FİYATLAR FARKLI YÖNLERE HAREKET ETTİ

Bakırdaki yükselişe rağmen diğer baz metallerde karışık bir seyir izlendi. Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatları yatay kalırken çinko yüzde 0,08 değer kazandı. Kurşun yüzde 0,21 gerilerken nikel yüzde 0,40, kalay ise yüzde 0,44 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda da benzer bir görünüm vardı. Alüminyum yüzde 0,71, çinko yüzde 0,59 yükselirken kurşun yüzde 0,40 değer kaybetti.

Nikelde yüzde 1,12, kalayda ise yüzde 0,64'lük artış kaydedildi.