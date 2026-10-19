En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

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İstanbul
Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında ciddi adımlar atılırken, piyasalardan gelen veriler de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda yılın ilk 9 ayında konut piyasasından alınan veriler oldukça dikkat çekti.
Elde edilen istatistiklere göre Türkiye genelinde Ocak-eylül döneminde toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 1 milyon 92 bin 919’a geriledi. Bu dönemde ilk el konut satışları yüzde 0,6 düşüşle 359 bin 913, ikinci el satışlar ise yüzde 10 azalışla 733 bin 6 oldu.
Yılın 9 ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 24,7 artarak 212 bin 210’a yükseldi. Diğer konut satışları yüzde 12,5 azalışla 880 bin 709’a geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları da aynı dönemde yüzde 4,3 düşüşle 15 bin 308 olarak gerçekleşti.
Elde edilen veriler sayesinde yılın 9 ayında en fazla konut satışının gerçekleştiği iller de ortaya çıktı. Ülke çapında konut satışında gerileme yaşansa da en fazla hareketlilik aşağıdaki listede yer alan illerde yaşandı.
1 NUMARA İSTANBUL
196 bin 736 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 4,6 azaldı.
2 NUMARA ANKARA
95 bin 916 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 6,4 azaldı.
3 NUMARA İZMİR
62 bin 464 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 8,2 azaldı.
4 NUMARA ANTALYA
53 bin 868 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 9,8 azaldı.
5 NUMARA MERSİN
36 bin 585 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 11,0 azaldı.
6 NUMARA BURSA
35 bin 920 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 11,0 azaldı.
7 NUMARA KOCAELİ
30 bin 977 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 1,0 arttı.
8 NUMARA GAZİANTEP
29 bin 584 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 4,2 azaldı.
9 NUMARA TEKİRDAĞ
28 bin 615 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 0,2 arttı.
10 NUMARA KONYA
27 bin 502 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 6,2 azaldı.