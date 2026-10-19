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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:53

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

Konut fiyatlarındaki yükseliş, satış rakamlarına da yansıdı. Yılın ilk 9 ayında konut satışları geçen yıla göre yüzde 7,2 oranında azaldı. Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde toplamda 1 milyon 92 bin 919 adet konut satılırken bu satışların büyük kısmı 10 kentte gerçekleşti. Öte yandan bütün illerde konut satışları düşerken sadece 2 ilde satış rakamları yükseliş gösterdi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:53

’de enflasyonla mücadele kapsamında ciddi adımlar atılırken, piyasalardan gelen veriler de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda yılın ilk 9 ayında konut piyasasından alınan veriler oldukça dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Türkiye genelinde Ocak-Eylül döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 1 milyon 92 bin 919'a geriledi.
Ocak-eylül döneminde ilk el konut satışları yüzde 0,6 düşüşle 359 bin 913, ikinci el satışlar ise yüzde 10 azalışla 733 bin 6 oldu.
İpotekli konut satışları yılın 9 ayında yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a yükselirken, diğer satışlar yüzde 12,5 azalışla 880 bin 709'a geriledi.
Yabancılara yapılan konut satışları aynı dönemde yüzde 4,3 düşüş göstererek 15 bin 308 olarak gerçekleşti.
En fazla konut satışının yapıldığı ilk üç il sırasıyla 196 bin 736 adetle İstanbul, 95 bin 916 adetle Ankara ve 62 bin 464 adetle İzmir oldu.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

 

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Elde edilen istatistiklere göre Türkiye genelinde Ocak-eylül döneminde toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 1 milyon 92 bin 919’a geriledi. Bu dönemde ilk el konut satışları yüzde 0,6 düşüşle 359 bin 913, ikinci el satışlar ise yüzde 10 azalışla 733 bin 6 oldu.

 

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yılın 9 ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 24,7 artarak 212 bin 210’a yükseldi. Diğer konut satışları yüzde 12,5 azalışla 880 bin 709’a geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları da aynı dönemde yüzde 4,3 düşüşle 15 bin 308 olarak gerçekleşti.

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

EN FAZLA KONUT SATIŞI YAPILAN İLLER BELLİ OLDU

Elde edilen veriler sayesinde yılın 9 ayında en fazla konut satışının gerçekleştiği iller de ortaya çıktı. Ülke çapında konut satışında gerileme yaşansa da en fazla hareketlilik aşağıdaki listede yer alan illerde yaşandı.

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

1 NUMARA

196 bin 736 adet gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 4,6 azaldı.

2 NUMARA

95 bin 916 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 6,4 azaldı.

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

3 NUMARA

62 bin 464 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 8,2 azaldı.

4 NUMARA ANTALYA

53 bin 868 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 9,8 azaldı.

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

5 NUMARA MERSİN

36 bin 585 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 11,0 azaldı.

6 NUMARA BURSA

35 bin 920 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 11,0 azaldı.

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

7 NUMARA KOCAELİ

30 bin 977 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 1,0 arttı. 

8 NUMARA GAZİANTEP

29 bin 584 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 4,2 azaldı.

En çok konut satılan iller belli oldu! Sadece 2 ilde rakamlar yükseldi

9 NUMARA TEKİRDAĞ

28 bin 615 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 0,2 arttı. 

10 NUMARA KONYA

27 bin 502 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre şehirdeki konut satışı yüzde 6,2 azaldı.

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#İstanbul
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#ankara
#Türkiye
#konut satışı
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